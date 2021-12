Xiaomi 12X ufficiale: il “piccolo” di casa ha potenza da vendere

Nel super evento di presentazione di Xiaomi 12 e 12 Pro, il brand ha riservato il palco anche per un suo mid-top range compatto, il modello 12X. Questo smartphone unisce le esigenze tecniche e di forma di chi cerca un prodotto dalle dimensioni contenute ma comunque molto potente.

Xiaomi 12X: tutto sul nuovo mid-range compatto

Dalle dimensioni pressoché identiche rispetto a Xiaomi 12, anche nel design riprende lo stile dei fratelli maggiori. Infatti, il bumper fotocamera in rilievo è posto sulla parte sinistra della back cover e vi sono delle vie di fuga a dividere i sensori. Anche nel display non differisce dal modello Xiaomi 12, ottenendo un pannello AMOLED da 6.28″ e refresh rate 120 Hz.

A cambiare è senza dubbio il chipset, visto che qui è presente un collaudato Snapdragon 870, che si avvale di 8/12 GB RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage. La batteria è un capiente modulo da 4.500 mAh che si ricarica a 67W, senza ricarica wireless. Quanto alla fotocamera, è presente lo stesso comparto di Xiaomi 12 standard, con configurazione 50+13+5 MP e selfie camera da 32 MP. Il software corrisponde alla nuova MIUI 13 con Android 12.

Xiaomi 12X arriva in Cina in tre colorazioni e si propone come alternativa economica della serie, visto che si parte dai 443€ circa della versione 8/128 GB fino ai 526€ della versione massima. Se volete saperne di più, trovate il nostro approfondimento dedicato.

