Xiaomi Watch S1: ecco la data ufficiale di presentazione

Continuano a rincorrersi le voci sull'esistenza di Xiaomi Watch S1, la nuova serie di prodotti indossabili che la compagnia starebbe per lanciare sul mercato. Finora abbiamo visti modelli come quelli della serie Mi Watch e Mi Watch Color, oltre a quelli fatti uscire sotto il brand Redmi. Finora non abbiamo visto niente di ufficiale sotto questa inedita serie S, perciò siamo curiosi di scoprire in cosa si differenzierà rispetto a quella principale.

Aggiornamento 26/12: abbiamo la data ufficiale di lancio di Xiaomi Watch S1. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Watch S: spuntano i primi dettagli sul prossimo sportwatch del brand

Secondo brevetti e indiscrezioni, la lettera “S” in Xiaomi Watch S1 potrebbe indicare la parola “Sport“. Di conseguenza, il prossimo dispositivo potrebbe essere realizzato con una maggiore attenzione a quest'aspetto. Il nome sembra fare il verso allo smartwatch della rivale Realme, Watch S, protagonista anche della nostra recensione.

Per il momento, non ci sono informazioni sullo stile estetico che dovrebbe avere Xiaomi Watch S1. Probabile che avremo un design sportivo, quindi con un display circolare e un cinturino in silicone. Lato software, potremmo aspettarci anche una suite dedicata alle modalità legate al fitness.

Mentre restiamo in attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Xiaomi ha lanciato di recente anche il modello Watch Color 2: probabile che quest'ultimo arrivi anche da noi come Xiaomi Watch 2 (anche se per ora manca ancora una conferma ufficiale) o magari Xiaomi Watch S1 potrebbe fare riferimento proprio alla sua variante internazionale.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Watch S1 sarà presentato ufficialmente il 28 dicembre, assieme a Xiaomi 12, 12 Pro e MIUI 13.

Non sappiamo ancora quanto costerà Xiaomi Watch S1, ma un leak ci svela che dovrebbe essere lanciato ufficialmente in Europa nel Q1 2022.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi