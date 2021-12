Xiaomi Surge P1 sarà il nuovo chip proprietario: stavolta tocca alla batteria

Il 28 dicembre 2021 non è solo il teatro della nuova serie Xiaomi 12, ma vedremo in scena anche un nuovo chip proprietario. Infatti, il brand presenterà al mondo Xiaomi Surge P1, il nuovo chipset totalmente dedicato alla batteria.

Xiaomi Surge P1: cosa sappiamo del nuovo chipset per la batteria?

Quello realizzato da Xiaomi, come sappiamo, non è il primo chipset proprietario del brand. Esso segue Surge S1 e C1, ma se il primo era un SoC a tutti gli effetti, questi altri due seguono settori più specifici, come la fotocamera o appunto la batteria. Questo perché il nuovo Surge P1 è pensato per favorire la ricarica super rapida realizzata da Xiaomi.

Ma in che modo la migliora la ricarica? Nelle prime indicazioni fornite da Xiaomi stessa, apprendiamo che P1 permetterà una ricarica a 120W a singola cella e non a doppia cella come i precedenti. Questo dovrebbe portare a risultati migliori in tempi di ricarica e leggerezza dello smartphone.

Per ottenere questo chipset, ci sono voluti 18 mesi di lavoro di ben 4 centri di Ricerca e Sviluppo di Xiaomi. L'investimento fatto è di quasi 14 milioni di euro (100 milioni di yuan), quindi il marchio sembra puntarci molto.

Ma dove vedremo per la prima volta Surge P1? L'azienda ha annunciato che esso sarà integrato per la prima volta su Xiaomi 12 Pro, andandolo a rendere il pioniere di questa tecnologia di ricarica. Se volete saperne di più su Xiaomi 12 e 12 Pro, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi