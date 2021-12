Xiaomi 12 e 12 Pro ufficiali: aumenta la potenza, calano le dimensioni!

Finalmente ci siamo: Xiaomi toglie il velo dai suoi nuovi top di gamma, Xiaomi 12 e 12 Pro. A questo giro, quindi, niente modello Ultra, bensì un duo che svela una differente strategia da parte di Xiaomi. L’evoluzione del mercato telefonico ha portato i produttori a stratificare la proposta anche nella fascia alta. Xiaomi ha deciso di lanciare sul mercato più di una versione dei suoi top di gamma, prima con un modello Pro nel 2019 e poi con anche un modello Ultra dal 2020. A questo giro, invece, Xiaomi ha preferito adottare un altro approccio, cioè creare un top di gamma pensato anche per chi preferisce qualcosa di più compatto.

Xiaomi 12 e 12 Pro ufficiali: ecco come si rinnova la fascia premium

Rispetto alle scorse generazioni, Xiaomi 12 ha un display OLED 12-bit punch-hole centrale da 6,28” Full HD+, mentre 12 Pro sale a 6,73” Quad HD+. Il modello Pro vanta un pannello Samsung E5 con tecnologia LTPO 2.0 per variare dinamicamente il refresh rate fino a un massimo di 120 Hz. I consumi vengono ulteriormente ridotti fino al 9% dalla tecnologia Micro-Lens. La protezione è fornita da certificazione IP68 e da vetro Gorilla Glass Victus, sotto il quale troviamo un sensore ID per lo sblocco biometrico.

Xiaomi 12 e 12 Pro sono mossi dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 1, SoC a 4 nm con CPU a 3 GHz e GPU Adreno, oltre a un impianto di dissipazione con camera di vapore. I tagli di memorie sono da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile e la connettività comprende 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e sensore a infrarossi. L'alimentazione è fornita da una 4.500 mAh sul modello base e una 4.600 mAh su quello Pro: cambia la ricarica, da 67W cablata e 50W wireless (anche inversa) sul primo e da 120W sul secondo. L'altra novità è che il comparto batteria è gestito dal chip proprietario Surge P1. Il software è basato sul nuovo Android 12, personalizzato dall'interfaccia proprietaria MIUI 13.

Il rinnovato modulo fotografico comprende tre sensori da 50+13+5 MP su Xiaomi 12 e da 50+50+50 MP sul Pro. A cambiare è in primis il sensore principale: Sony IMX766 sul modello standard e l'inedito Sony IMX707 sul Pro. Sul modello standard i sensori secondari sono un grandangolare e un telemacro per scatti ravvicinati, mentre sul Pro abbiamo un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Non cambia invece la selfie camera, per entrambi da 32 MP.

Fra le novità fotografiche troviamo il sistema Xiaomi Image Brain, con cui migliorare la rapidità della fotocamera sia nell'avviarsi che nello scattare. C'è anche la tecnologia CyberFocus, con cui migliorare l’autofocus nel riconoscimento delle persone nell'inquadratura. Inoltre, la serie Xiaomi 12 non manca di integrare speaker stereo simmetrici (2 sul base, 4 sul Pro) co-ingegnerizzati Harman Kardon con supporto Hi-Res e Dolby Atmos.

Xiaomi 12 e 12 Pro hanno i seguenti prezzi per la Cina:

Xiaomi 12 8/128 GB: 3.699 yuan ( 512€ ) 8/256 GB: 3.999 yuan ( 554€ ) 12/256 GB: 4.399 yuan ( 609€ )

Xiaomi 12 Pro 8/128 GB: 4.699 yuan ( 651€ ) 8/256 GB: 4.999 yuan ( 692€ ) 12/256 GB: 5.399 yuan ( 748€ )



Volete scoprire tutti i dettagli e i segreti sui nuovi top di gamma Xiaomi? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a Xiaomi 12 e 12 Pro!

