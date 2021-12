Xiaomi 12X: tutto quello che sappiamo

Dopo anni di notizie su un possibile top di gamma Xiaomi con dimensioni compatte, puntualmente smentite, pare che Xiaomi 12X possa farci ricredere. L'indiscrezione di un flagship compatto era comparsa già con la scorsa generazione, con quella ancora precedente e ora sta succedendo di nuovo, in vista del lancio della serie Xiaomi 12. Ma questa volta i leak arrivano da più parti, compresi leaker piuttosto attendibili quando si parla di nuovi smartphone firmati Xiaomi. Pertanto vediamo quali dovrebbero essere scheda tecnica, caratteristiche e novità.

Aggiornamento 07/12: dal TENAA apprendiamo che Xiaomi 12X avrà due tagli di memoria, anche abbastanza capienti. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

Xiaomi 12X: cosa sappiamo sul top di gamma compatto?

Design e display

l3, visually inspected the 6.3"± small screen flagship arrangement…🥱 — Digital Chat Station (@chat_station) November 12, 2021

Il primo a esporsi sull'esistenza di Xiaomi 12X è stato il leaker Digital Chat Station, annunciando sui social l'esistenza di uno smartphone di fascia flagship delle dimensioni ridotte. Non sono stati esplicitamente menzionati né “Xiaomi” né “Xiaomi 12“, ma la sigla “L3” è associata al nome in codice “psyche“. E grazie al leak dell'insider Kacper Skrzypek scopriamo che sarebbe proprio 12X lo smartphone in questione.

Parliamo quindi di uno smartphone con schermo AMOLED HDR10+ a 6,28″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 419 PPI. Avrebbe un refresh rate a 120 Hz, nonché un sensore ID sotto al display. Per gli standard di Xiaomi, 6,3″ è una diagonale che molti utenti potrebbero apprezzare come alternativa compatta ai suoi soliti smartphone sopra i 6,5″.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021

Hardware e fotocamera

Sull'hardware di Xiaomi 12X sappiamo che sarà di fascia alta, ma non altissima. Niente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, quindi, bensì il più parsimonioso Snapdragon 870. Xiaomi avrebbe scelto di mantenere invariato da 11X il chipset, con un SoC da 7 nm comprensivo di CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 650.

Inoltre, come possiamo apprendere dalla certificazione TENAA, avremo sicuramente due tagli di memoria per questo dispositivo: infatti, vi saranno un taglio da 8/256 GB e uno da 12/256 GB, che lo renderanno adatto a tante esigenze di budget.

Quanto alla batteria, pare ci possa essere un modulo da 4.300 mAh, un amperaggio congruo alle dimensioni. Non è escluso che la ricarica rapida possa essere a 67W, visto che comunque è uno standard sostanzialmente già sdoganato su smartphone anche non top di gamma. Basti pensare che su Redmi Note 11 Pro+ troviamo supporto alla ricarica a 120W.

Non conosciamo ancora con precisione il comparto fotografico di Xiaomi 12X, ma si parla di un sensore primario rinnovato da 50 MP.

Xiaomi 12X – Prezzo e data di uscita

Xiaomi 12X non ha ancora una data di uscita, ma volendo associarlo al 12 standard, è probabile che possa arrivare anch'esso nel mese di dicembre, dividendo quindi la serie in 2 tranche per 5 modelli. Ovviamente, anche per il prezzo siamo nel campo delle ipotesi, visto che si vocifera un range intorno ai 550€ (3.999 yuan), ma è tutto da vedere.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il