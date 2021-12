Xiaomi 12 sarà il primo al mondo con Snapdragon 8 Gen 1

Nelle scorse ore Qualcomm ha finalmente presentato al mondo il chipset che andrà ad alimentare i prossimi top di gamma e ovviamente è partita la corsa alla conferma da parte dei vari produttori. Non poteva mancare un annuncio da parte di Xiaomi: la compagnia di Lei Jun ha svelato ufficialmente che il flagship Xiaomi 12 sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1 ed arriverà a stretto giro!

Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1: al via la sfida dei top di gamma

Tramite un video, il CEO Lei Jun ha annunciato l'arrivo di Xiaomi 12: sarà il primo top al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 1. Ciò vuol dire che il lancio è atteso nel corso delle prossime settimane e comunque all'interno del mese di dicembre 2021. Quasi sicuramente, come fa tradizione, si tratterà del debutto in Cina, con commercializzazione a gennaio: per il lancio in Europa dovremo pazientare fino a febbraio, ma ovviamente si tratta di un'ipotesi e non vi è alcuna conferma da parte di Xiaomi.

Per quanto riguarda lo Snapdragon 8 Gen 1, si tratta di un chipset octa-core realizzato a 4 nm, con un core principale Cortex-X2 a 3.0 GHz, architettura ARMv9, un modem 5G fino a 10 Gigabit in download ed un IPS a 18 bit (in grado di supportare le riprese in 8K HDR). Non mancano migliorie per quanto riguarda l'AI e la GPU Adreno, con prestazioni top in entrambi i casi.

Tornando a Xiaomi 12, per tutte le indiscrezioni relative al flagship date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato (con tutti i leak e le conferme). Passando invece ai futuri top con Snapdragon 8, non avremo solo la casa di Lei Jun ma anche terminali a marchio OPPO, OnePlus, Realme, vivo e non solo! Insomma, siamo alle prese con il SoC protagonista della prima metà del 2022 (e che monopolizzerà la fascia alta).

