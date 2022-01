Recensione Netatmo stazione meteo: il meteo nell’epoca dell’internet delle cose

Non è tra i prodotti più nuovi e, certo, non è tra quelli più famosi nati dall'azienda francese specializzata nell'IoT, ma la stazione meteo Netatmo è certamente tra quelli più distintivi prodotti dal brand, e non solo perché svolge un ruolo tanto interessante quanto superfluo, ma perché – a distanza di anni – nessun'altra azienda ha mai prodotto un ecosistema del genere: con la stazione meteo Netatmo sarà possibile controllare le condizioni meteorologiche in modo “fai da te”, grazie ad un sensore per la temperatura (e la qualità dell'aria) interno, una stazione esterna e due ulteriori accessori con i quali è possibile tenere sotto controllo anche il vento e la quantità di pioggia caduta.

Utile? Non proprio. Funzionale? Tantissimo. E, soprattutto considerando la (scarsissima) attendibilità delle applicazioni meteo per smartphone, raccogliere tutte queste informazioni (assieme a delle previsioni molto più precise) è un lusso del quale ormai non faccio a meno dal lontano 2015.

Recensione Netatmo Weather Station: precisa e affidabile, dirai addio alle app per le previsioni

Contenuto della confezione ed installazione

La stazione meteo Netatmo è una sorta di ecosistema composto da tre prodotti. Il kit principale è quello che include il sensore interno e quello esterno, al quale possono essere aggiungi (in via facoltativa) anche l'anemometro ed il pluviometro. Il vero cervello è la stazione interna che rimarrà sempre collegata all'alimentazione elettrica e verrà utilizzata per configurare tutti gli altri sensori: l'associazione è semplicissima ed è accompagnata da un tutorial grafico adatto anche alle persone meno esperte.

Tutti gli altri moduli invece funzioneranno a batteria e dovranno essere posizionati in modo tale da garantire la connessione wireless con quello interno. L'unico vincolo relativo all'installazione è quello relativo al modulo esterno che, per garantire una giusta misurazione della temperatura, dovrà essere posizionato in modo tale da non entrare mai a contatto diretto con la luce del sole. La distanza massima tra i vari sensori e il modulo centrale interno può essere di circa 100 metri, oppure alcune decine di metri in caso in cui si abbia una muratura perimetrale di grosso spessore.

Rilevazione delle condizioni meteorologiche e applicazione

Attivo il sistema, la stazione meteo Netatmo inizierà a raccogliere tutti i dati relativi alle condizioni meteorologiche. Il modulo interno sarà in grado di analizzare la temperatura, l'umidità, il rumore e la quantità di Co2 analizzando quindi anche la qualità dell'aria. Con il led anteriore del modulo interno poi si potrà venire avvisati sulla qualità della vivibilità nella stanza in cui è stato installato: qualora la qualità dell'aria, la temperatura e tutti gli altri valori rimanessero in un range ottimale, il colore del Led rimarrebbe bianco, viceversa invece il Led si colorerà di giallo o di rosso.

Il sensore esterno invece, oltre che alla temperatura e all'umidità dell'aria è in grado di rilevare anche la quantità di polveri sottili ed il fondo, in modo da dare sempre un quadro chiaro ed aggiornato in tempo reale, sulla qualità dell'aria esterna.

Ed indipendentemente dal valore che si vuole approfondire, tutti i dati raccolti da ognuno dei sensori della stazione meteo saranno visualizzabili sullo smartphone sia fotto forma numerica che in modalità grafica, con dei grafici chiarissimi e molto intuitivi da decifrare.

Informazioni che è possibile analizzare in maniera più dettagliata tramite l'interfaccia web dell'ecosistema, ma che sono tutte accessibili anche tramite smartphone anche se in maniera leggermente diversa: nell'applicazione le informazioni sono divise in due sezioni, quella superiore indicherà i valori esterni mentre quella inferiore indicherà i valori interni.

C'è poi anche un aspetto sociale. Acquistando la stazione meteo Netatmo sarà possibile scegliere se far parte o meno di una mappa aggiornata in tempo reale in cui, tutti gli utenti dell'ecosistema, potranno condividere con gli altri le condizioni meteorologiche esterne. In questo modo, si potrà controllare l'andamento della temperatura, del vento e della pioggia in tempo reale, in diverse zone della propria città e, chiaramente, in tutto il mondo.

Qualora si avesse a disposizione un termostato Netatmo, lo si potrebbe connettere alla stazione meteo in modo da garantire all'algoritmo che calcola il risparmio energetico ulteriori dati utili a capire quando è il caso di accendere i termosifoni o meno, anche in base alle condizioni reali esterne. Inoltre, tutti i prodotti sono compatibili con IFTT, in modo si da attivare dei trigger in casi particolari: quando si alza troppo il vento, ad esempio, si potrebbe essere avvisati di chiudere le finestre o le tende esterne, e lo stesso vale per la pioggia.

Anemometro e Pluviometro Netatmo

Uno dei punti forti dell'ecosistema di Netatmo è la sua scalabilità. Al sistema si possono aggiungere diversi sensori interni oltre che, chiaramente all'anemometro ed al pluviometro. Personalmente sto usando entrambi i dispositivi esterni da tempo: entrambi saranno da collegare alla stazione interna centrale ed in pochi minuti saranno operativi. Funzionano a batterie ed il concetto è molto semplice: il pluviometro calcolerà i millimetri di pioggia caduti, mentre l'anemometro rileverà il vento.

Sia il pluviometro che l'anemometro, inferiormente integrano un foro per fissarli più saldamente: è della stessa dimensione e filettatura dei tipici treppiedi ed anche in questo caso, potrebbe essere essenziale per il corretto posizionamento dei sensori.

Entrambi i sensori dovranno essere posizionati perfettamente in piano, in modo da garantire una rilevazione sempre precisa. Nel mio caso, li ho fissati su un supporto doppio per fotocamere che, a sua volta, è stato fissato sul parapetto del balcone e, in entrambi i casi, non ho avuto alcun problema.

L'anemometro è in grado di calcolare la velocità del vento in tempo reale e di tenere memoria delle folate più forti del giorno, mentre il pluviometro può tenere traccia della quantità di pioggia che sta cadendo in tempo reale, calcolare quella caduta nell'intera giornata e dare anche una previsione dei mm attesi per le prossime 24 ore.

Peccato però, che ogni modulo costi circa 69 euro. Un prezzo non di certo popolare, soprattutto considerando la cifra da spendere inizialmente per portarsi a casa la stazione meteo principale, senza la quale il sistema non funzionerebbe.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della stazione meteo Netatmo è di 189,99 euro su Amazon dove, attualmente, è in vendita in sconto. È anche possibile acquistare diversi bundle, che includeranno uno o più accessori esterni: per poter acquistare tutto l'ecosistema saranno necessari circa 364 euro. Una cifra da valutare bene, che potrà far gola solo agli amanti delle statistiche meteorologiche (come me) ma che, per il resto dei “comuni mortali” potrebbe sembrare forse eccessiva.

Si tratta comunque di un ecosistema di altissima qualità, che fa benissimo quello che promette e riesce a regalare dei dati semplici da decifrare e precisi sotto ogni aspetto. L'installazione poi è molto semplice, ma lo è meno il posizionamento dei sensori esterni: è essenziale che siano posizionati correttamente, altrimenti tutto perderebbe senso.

È un prodotto chiaramente di nicchia, che in realtà pochi apprezzeranno: da quando lo utilizzo però (e sono passati 7 anni ormai), ho smesso di utilizzare la app del meteo, piene di pubblicità o con previsioni poco precise.

