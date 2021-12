Xiaomi 12, ecco il possibile design: la back cover in uno scatto rubato

Il prossimo top di gamma Xiaomi 12 potrebbe assomigliare al cugino Redmi K30S e al rivale ZTE Axon 30 secondo l'ultimo scatto rubato. L'immagine mostra un modulo fotografico rinnovato rispetto alla serie 11 ed un look che cambia ancora una volta le carte in tavola.

Xiaomi 12: ecco la presunta cover posteriore

Il prossimo Xiaomi 12 dovrebbe portare grandi migliorie per il comparto fotografico e questa presunta immagine della scocca ci anticipa proprio il modulo in questione. Stando alle ultime indiscrezioni, il top dovrebbe avere una Gimbal Camera in stile vivo, con un sistema di stabilizzazione OIS a 5 assi (annunciato anche da OPPO vari mesi fa). Il tutto si concretizza con una fotocamera principale di grandi dimensioni, posizionata all'interno di un modulo circolare. Ci saranno anche altri due sensori, il microfono per i video e il Flash Dual LED: questo secondo l'ultima immagine trapelata in rete, che ci mostrerebbe la presunta scocca del dispositivo.

In alto trovate un'immagine rappresentativa di Xiaomi 12, con il comparto fotografico ricostruito in base all'ultimo leak ed un ampio display con bordi curvi ed un punch hole centrale (in linea con alcuni dettagli trapelati nei giorni scorsi). Sarà davvero questo il design del prossimo top di gamma di Xiaomi?

Se volte saperne di più sul flagship, non perdere il nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme uscite fino a questo momento.

