Xiaomi 12 Ultra non si farà: niente super flagship per quest’anno?

Di recente la compagnia cinese ha introdotto i nuovi modelli della serie 12, pensando sia al top che alla fascia medio-alta. Un bel pacchetto completo ed ora siano in attesa del debutto fuori dalla Cina (e teniamo le dita incrociate sperando che arrivi quanto prima). Intanto si parla già di Xiaomi 12 Ultra, il vero super flagship della serie e successore di quel Mi 11 Ultra che ha fatto tanto scalpore per il suo modulo fotografico enorme ed il Second Display posteriore. Ma arriverà davvero questo presunto modello Ultra?

Xiaomi 12 Ultra: qual è il futuro del super top di gamma della serie?

Stando a quanto riportato da Xiaomiui, un noto gruppo celebre proprio per le indiscrezioni riguardo alla compagnia cinese, Xiaomi 12 Ultra non si farà. Al posto di questo terminale la casa di Lei Jun lancerà MIX 5 e MIX 5 Pro; insomma la serie sperimentale per eccellenza continuerà ad essere la gamma MIX e non dovrebbero essere previste novità tecniche troppo fuori dagli schemi nella famiglia principale di Xiaomi (ovvero quella numerica). Il motivo è presto detto e basta osservare i nomi in codice e le sigle di vari modelli.

Xiaomi 12 – Zeus – 2201123C – numero di licenza L3

12 Pro – Cupid – 2201122C – numero di licenza L2

MIX 5 – Thor – 2203121C – numero di licenza L1A

MIX 5 Pro – Loki – 2203121AC – numero di licenza L1

Senza entrare troppo nello specifico (per tutti i dettagli precisi vi rimandiamo alla fonte), i modelli L1A e L1 rappresentano l'eccellenza per quanto riguarda la fascia top di Xiaomi. Secondo il team di Xiaomiui mancherebbe all'appello il numero di licenza dedicato proprio a Xiaomi 12 Ultra: ci sarebbe quinti un vuoto e l'unica spiegazione possibile è che non ci sarà alcun modello Ultra (dato che non può esistere un terminale senza licenza).

Inoltre, confrontando il tutto con le varie certificazioni IMEI, la gamma MIX 5 sarà la serie di punta di questa prima metà dell'anno e dovrebbe debuttare in Cina durante il mese di marzo. Ovviamente quanto letto e solo un'ipotesi portata da Xiaomiui e restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più. Nel frattempo i vari leaker ci hanno perfino mostrato come potrebbe essere il design di Mi 12 Ultra: si tratta di una svista? Arriverà un nuovo modello Ultra oppure no? Purtroppo solo il tempo potrà dirlo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il