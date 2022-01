Redmi “svela” K50: specifiche chiave e periodo di uscita

Dopo tutto il chiacchiericcio intorno alla serie Xiaomi 12, anche per Redmi è venuto il momento di annunciare qualcosa di più sulla serie K50. Ebbene, il brand non ha perso tempo e ha annunciato il periodo di uscita del dispositivo e alcune specifiche chiave che lo contraddistingueranno.

Redmi K50: chipset Qualcomm, dissipazione inedita e ricarica super rapida

A mostrare i primi dettagli del nuovo top gamma è stata la stessa Redmi su Weibo, portando al pubblico le prime, vere, indicazioni su come si comporrà il nuovo flagship K50. La prima indicazione di quello che il brand definisce “Dream Phone” è l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 1, con però un dettaglio: sarà il più freddo sul mercato. Come? Grazie ad un nuovo sistema Dual Vapor Chamber, che permetterebbe di raffreddare lo smartphone in momenti di picco delle operazioni.

Non finisce però qui: Redmi ha annunciato anche che sarà dotato di una batteria da 4.700 mAh a cui si abbina una potente ricarica da 120W, che permette di ricaricare completamente lo smartphone in soli 17 minuti. Sebbene siano pochi dettagli, per K50 si prospetta una vera e propria bomba a livello di rpestazioni.

Ma quando arriva quindi il nuovo flagship Redmi? Il brand non è stato molto preciso, man ha indicato febbraio 2022 come il mese scelto per lanciarlo, in piena wave del settore. In ogni caso, per saperne di più, vi lasciamo il nostro approfondimento sulla serie K50.

