Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 12X: tutte le differenze

Di recente abbiamo assistito alla presentazione dei nuovi flagship della serie 12 e del mid-range 12X, senza alcun dubbio uno dei momenti più caldi dell'anno per i fan del brand cinese. E ora è tempo di scoprire quali sono le differenze rispetto al passato e cosa cambia tra i tre modelli in termini di scheda tecnica e prezzi di vendita grazie al nostro confronto tra Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 12X: ecco tutte le differenze punto per punto.

Aggiornamento 30/12: aggiunto anche il modello 12X per rendere il confronto tra i nuovi arrivati ancora più completo.

Tutte le differenze fra i nuovi modelli: Xiaomi 12 vs Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 12X

Design e display

È proprio su design e display che si denotano le più grandi differenze tra i tre modelli. Pare quasi che Xiaomi, con il lancio della variante base e la Pro, si sia voluta rivolgere a due pubblici completamente differenti: da un lato troviamo lo Xiaomi 12 con display OLED da 6.28″ Full HD+ e dall'altro – nella variante Pro – un pannello Quad HD+ Samsung E5 da 6,73″. In entrambi i casi, comunque, abbiamo la protezione Gorilla Glass Victus e certificazione IP68. Per quanto riguarda il piccolo della serie, Xiaomi 12X, questo non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori dato che abbiamo uno stile (e grand parte delle specifiche) mutuate direttamente dal modello 12 standard.

Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X Dimensioni 152.7 x 69.9 x 8.16 mm 163,6 x 74,6 x 8,1 mm 152.7 x 69.9 x 8.16 mm Peso 180 g 205 g 176 g IP5x/6x IP68 IP68 X Schermo 6,28″ Full HD+ 6,73″ Quad HD+ 6,28″ Full HD+ Pannello OLED 12 – bit Super AMOLED OLED 12 – bit Refresh Rate 120 Hz 120 Hz dinamici 120 Hz Protezione Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Lettore ID Sotto il display Sotto il display Sotto il display Colorazioni Nera, Blu, Viola, Verde (PU) Nera, Blu, Viola, Verde (PU) Nera, Blu, Viola

Hardware

In entrambi i casi, sia per Xiaomi 12 che per la variante 12 Pro, troviamo il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1. Ci riferiamo quindi alla soluzione a 4 nm con frequenza di clock a 3GHz. Prosegue il parallelismo anche sui tagli di memoria, in entrambi i casi 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna (UFS 3.1).

Le cose cambiano – anche se leggermente – nel comparto batteria, dove la variante Pro vanta una batteria da 4600 mAh, rispetto ai 4500 mAh di Xiaomi 12. Così come per la batteria, cambiano anche gli standard di ricarica, troviamo una ricarica da 67W cablata e 50W wireless per Xiaomi 12, contrapposti invece ad una da 120W per la versione Pro.

Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X SoC Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 870 4 nm 4 nm 7 nm CPU 1x Cortex-X2 3.0GHz + 3x Cortex-A710 2.5GHz + 4x Cortex-A510 1.8GHz 1x Cortex-X2 3.0GHz + 3x Cortex-A710 2.5GHz + 4x Cortex-A510 1.8GHz octa-core 1x Kryo 585 3.2GHz + 3x Kryo 585 2.42GHz + 4x Kryo 585 1.8GHz GPU Adreno fino a 818 MHz Adreno fino a 818 MHz Adreno 650 fino a 670 MHz RAM 8/12 GB ( LPDDR5) 8/12 GB ( LPDDR5) 8/12 GB ( LPDDR5) ROM 64/128 GB (UFS 3.1) 128/256 GB (UFS 3.1) 128/256 GB (UFS 3.1) MicroSD No No No Batteria 4.500 mAh 4.600 mAh 4.500 mAh Ricarica 67W 120W 67W Wireless 50W 50W NO 5G n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/

n41 / n77 / n78 / n79 n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/

n41 / n77 / n78 / n79 n1/n3/n5/n8/n28a/n38/n40/

n41 / n77 / n78 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26 Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 5.2 5.1 GPS Doppia frequenza L1 + L5 L1 + L5 L1 + L5 NFC Sì Sì Sì Speaker stereo Sì Sì Sì Mini-jack No No No USB Type-C Sì Sì Sì Infrarossi Sì Sì Sì

Fotocamera

Xiaomi 12 si presenta a noi con un tris di sensori da 50+13+5 MP, mentre la variante Pro opta per un 50+50+50 MP. Una differenza notevole che, a conti fatti, si traduce nell'utilizzo dell'inedito Sony IMX707 come sensore principale su Xiaomi 12 Pro, sostituito – invece – dal Sony IMX766 sulla variante standard.

Altre differenze le troviamo in relazione ai sensori secondari: grandangolare e telemacro sul 12 e teleobiettivo con zoom ottico 2x sul Pro. Non cambia invece la selfie camera, entrambi gli smartphone optano per una soluzione da 32 MP.

Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X Primario Sony IMX766 50 MP, f/1.8, 1/1.56″, 1 µm Sony IMX707 50 MP, f/1.9, 1/1.28″, 2,4 µm Sony IMX766 50 MP, f/1.8, 1/1.56″, 1 µm Grandangolo 13 MP, f/2.4, 123˚ 50 MP, f/1.9, 115˚ 13 MP, f/2.4, 123˚ Teleobiettivo – 50 MP f/1.9 – Macro 5 MP – 5 MP Profondità – – – Video 8K: HDR10 / HLG 24 fps 8K: HDR10 / HLG 24 fps 8K: HDR10 / HLG 24 fps Selfie 32 MP, 80,5° FOV, 1,4 μm 32 MP, 80,5° FOV, 1,4 μm 32 MP, 80,5° FOV, 1,4 μm

Prezzo

Concludiamo questo confronto tra i tre smartphone proprio con i prezzi di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, nelle tre rispettive varianti sul mercato.

Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X 8/128 GB 3.699 yuan (512€) 4.699 yuan (651€) 3.199 yuan (443€) 8/256 GB 3.999 yuan (554€) 4.999 yuan (692€) 3.499 yuan (485€) 12/256 GB 4.399 yuan (609€) 5.399 yuan (748€) 3.799 yuan (526€)

Ora che abbiamo visto nel dettaglio tutte le differenze tra i nuovi terminali di Xiaomi lasciateci un commento e fateci sapere qual è il vostro preferito! Ma le novità non finiscono qui: avete voglia di Xiaomi 12 e 12 Pro ma non volete aspettare il debutto fuori dalla Cina? Allora scoprite dove comprare i nuovi top di gamma del brand!

