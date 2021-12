Dove comprare Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro

Il debutto dei nuovi modelli top di Xiaomi ci ha lasciato con un pizzico d'invidia: abbiamo parlato di prezzi e disponibilità in patria ma dell'Europa ancora nessun accenno. Quando potremo mettere le mani sulla serie 12? Se proprio non state nella pelle e siete ansiosi di conoscere fin da ora i nuovi flagship allora siete stati accontentati: ecco dove comprare Xiaomi 12 e 12 Pro!

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono finalmente tra noi: ecco dove comprare i nuovi flagship

I nuovi terminali premium di Xiaomi non si fanno mancare proprio nulla: si parte dal design rinnovato, con un layout della fotocamera nuovo di zecca, fino ad un comparto tecnico bestiale, capeggiato dallo Snapdragon 8 Gen 1. La vera differenza tra il modello base e il fratello maggiore riguarda alcuni dettagli delle specifiche, ma soprattutto le dimensioni. Preferite un flagship compatto da 6.28″ FHD+ oppure un “gigante” (senza esagerare) da 6.73″ QHD+? A voi l'ardua scelta: mentre decidete quali dei due è il vostro preferito, noi vi segnaliamo dove comprare sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12 Pro!

Per tutti i dettagli sulla nuova gamma Xiaomi 12 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa è presente anche un pratico confronto tra specifiche, caratteristiche e prezzi dei terminali.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è la MIUI 13, ovviamente in versione China (in lingua cinese ed inglese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

Alcune versioni potrebbero essere non disponibili: niente paura perché torneranno in stock in un secondo momento.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai flagship.

