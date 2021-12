Lenovo Tab P11 in offerta lampo: un grande ritorno per uno dei tablet più apprezzati!

Ora che il mercato dei tablet Android sta vivendo un nuovo periodo di splendore stanno tornando sotto i riflettori anche soluzioni passate, ma che sono state in grado di regalare non poche soddisfazioni. Tra queste abbiamo Lenovo Tab P11 (conosciuto anche come Xiaoxin Pad), un terminale parecchio interessante grazie alla presenza di un display 2K, una buona autonomia ed un prezzo super accessibile.

Lenovo Tab P11 scende di prezzo su TomTop: il tablet sempreverde è di nuovo tra noi!

Dotato di un ampio pannello IPS da 11″ – come anticipato in apertura, con risoluzione 2K – Lenovo Tab P11 rappresenta di certo una valida alternativa nel panorama attuale. Si tratta di un dispositivo accessibile ed elegante, leggero e stiloso grazie alla sua cover posteriore in alluminio e policarbonato. Il tablet è mosso dallo Snapdragon 662, con 4/64 GB di memorie, ed è alimentato da una batteria da 7.700 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0 (18W). Lato connettività sono presenti il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.0 e la navigazione satellitare tramite GPS/Beidou. Se volete saperne di più sul tablet sempreverde di Lenovo, date un'occhiata alla nostra recensione!





Il tablet Lenovo Tab P11 (Xiaoxin Pad, versione con firmware internazionale) viene proposto in offerta lampo con spedizione gratuita dalla Cina, grazie allo store TomTop. Un grande ritorno per uno dei tablet più apprezzati: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il