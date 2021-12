Telegram 8.4.1 è qui con Reaction, Spoiler Alert, Traduzioni e tanto altro | Download

Dopo il corposo update di inizio dicembre, l'ultimo aggiornamento del 2021 introduce Telegram 8.4.1, che porta con sé tantissime novità che potremo sfruttare nell'app di messaggistica. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire cosa è cambiato e tutte le nuove funzionalità introdotte per Android, iOS, Windows e MacOS.

Telegram 8.4.1: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Nonostante sia comunque una release di assestamento, Telegram 8.4.1 introduce feature sicuramente molto originali da poter utilizzare sui nostri dispositivi.

Reaction

Si parte dall'arrivo delle Reaction, dove possiamo lasciare le nostre reazioni ad un messaggio, così da poter dare un feedback personalizzato ad una determinata frase o contenuto. Esse sono già attive sulle applicazioni aggiornate all'ultima versione, e potete utilizzarle toccando due volte sul messaggio. Di default troveremo il pollice in su, mentre per le altre reazioni vi basterà cliccare una volta. Per gli utenti iOS, bisogna invece tener premuto. Ovviamente, nel massimo della personalizzazione, potete scegliere voi le Reazioni predefinite, andando in Impostazioni Chat > Reazione rapida su Android e Sticker ed emoji > Reazione Rapida su iOS. Se per le chat private è già attivo, sui gruppi e nei canali è a scelta degli Amministratori.

Spoiler

Se le Reaction non vi dovessero bastare, Telegram ha introdotto una feature che era stata anticipata non troppo tempo fa. Infatti, potete finalmente coprire gli Spoiler nel caso qualche vostro amico in un gruppo non ha ancora visto un determinato film o letto un determinato libro. Come fare per attivare questa funzione al limite del magico? Quando scrivete un messaggio, bisogna selezionare la parte da nascondnere e poi selezionare dal menù (3 punti verticali Android, in automatico su iOS) “Spoiler” e invierete il testo offuscato e che solo una volta aperto può essere visualizzato. Utile, no?

Traduzione messaggi

Avete amici internazionali o siete su gruppi multi-culturali e vi serve un aiuto per un messaggio scritto in una lingua che non conoscete? Telegram ha introdotto anche la Traduzione dei Messaggi! Per attivarla, bisogna andare in Impostazioni > Lingua e aggiungere il pulsante “Traduci” dedicato nel menù contestuale che compare quando si seleziona un testo. Potete anche escludere determinate lingue, nel caso non vi servissero. Ricordiamo che per gli utenti iOS è necessario essere aggiornati alla versione 15 dei sistema o superiore.

Oltre a queste tre importanti novità, Telegram 8.4.1 introduce non solo nuove emoji interattive, ma anche un comodo Codice QR a tema, in modo da condividere i propri link in maniera personalizzata. Infine, sono stati totalmente ridisegnati tutti i menù contestuali per la versione MacOS, con nuovi suggerimenti per le scorciatoie e tanto altro.

Se volete scaricare l'ultima versione per il vostro dispositivo, vi lasciamo il link dove troverete la release dedicata che più vi serve.

