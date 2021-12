Paura degli spoiler su Spiderman: No Way Home? Con Telegram il futuro sembra più roseo

Partiamo subito con il piede giusto: in questo articolo non parliamo di spoiler su Spiderman: No Way Home, quindi – se siete preoccupati – potete continuare a leggere. Negli ultimi giorni l'uscita della nuova pellicola della Marvel ha suscitato il solito polverone e – ovviamente – non è mancata una pioggia di anticipazioni. Tuttavia sembra che nel futuro di Telegram ci sia un funzione che permetterà di mantenere i gruppi liberi dagli spoiler: una manna dal cielo se non volete sentir parlare di una nuova uscita!

Mai più paura degli spoiler su Telegram: in arrivo il pulsante dedicato

Al momento è ancora tutto molto nebuloso e la novità arriva direttamente da un subreddit dedicato all'app di messaggistica. Sembra che il team di sviluppo sia al lavoro su una funzione che permetta di evitare anticipazioni non gradite. Insomma, nel prossimo futuro, potrete parlare liberamente di un nuovo film della Marvel in un gruppo Telegram, senza il pericolo di fare o ricevere spoiler.

So, @telegram is working on a 'Spoiler' feature for the next release.



It's a nice feature, but stop it with the useless animations already… pic.twitter.com/WLYfWTkaXF — Dylan Roussel (@evowizz) December 19, 2021

La funzionalità di per sé è alquanto utile dato che permette agli utenti di “celare” quanto scritto: una volta nascosto, il testo risulta invisibile a meno che non ci si clicchi sopra. Una volta scritta una frase, basterà selezionare tutto o una frase, e cliccare sull'apposito pulsante dedicato agli spoiler.

Per quanto riguarda il modo, per ora sembra tutto molto acerbo e l'animazione per nascondere le parole (visibile tramite il tweet in alto) sembra decisamente fastidiosa. Tuttavia questo potrebbe essere solo un primo tentativo: magari il team di Telegram introdurrà un'icona o un semplice pulsante per gli spoiler, rendendo il tutto semplice ed intuitivo.

Comunque ricordiamo che la nuova funzionalità è attualmente in fase di test e che non è dato di sapere se e quando arriverà in versione stabile. Inoltre vale la pena notare che per ora la funzione anti-spoiler di Telegram sembra riguardare solo i messaggi di testo: chissà se verrà introdotta anche una novità analoga per i contenuti multimediali (foto e video).

