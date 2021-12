Mibro X1 è il nuovo smartwatch completo ed economico, a meno di 50€

Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzare sempre di più il brand Mibro, specializzato in wearable economici ed affidabili, soluzioni low budget in grado di soddisfare non poco (sia per quanto riguarda il display che feature relative allo sport). L'ultimo arrivato della compagnia è Mibro X1, uno smartwatch nuovo di zecca che arriva con un design sportivo, un pannello AMOLED e tanto altro: non si fa mancare nulla e, ovviamente, costa poco!

Mibro X1 è qui: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e caratteristiche

Per quanto riguarda il display, Mibro X1 è equipaggiato con una soluzione AMOLED circolare da 1.3″, con risoluzione 360 x 360 pixel. Ovviamente sono presenti i controlli touch ma lungo il bordo della corona trovano spazio anche due pulsanti fisici. Il corpo – realizzato in lega di zinco e ABS, con uno spessore di 11.4 mm ed un peso di 52 grammi – è dotato di resistenza all'acqua fino a 5 ATM, rendendolo perfetto per il nuoto. L'indossabile ospita un sensore PPG per il monitoraggio dell'attività cardiaca H24 ed è in grado anche di rilevare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). In merito all'autonomia, troviamo una batteria da 350 mAh: si parla di circa 15 giorni di utilizzo e circa 60 giorni in standby. Dotato di connettività Bluetooth 5.0, il dispositivo può interfacciarsi con lo smartphone tramite l'applicazione Mibro Fit.







Per concludere troviamo il supporto a ben 38 modalità sportive, il monitoraggio del sonno ed il rilevamento dei livelli di stress. In termini di funzionalità abbiamo il lettore musicale, il meteo, la possibilità di visualizzare chiamate, messaggi e notifiche, la sveglia, la calcolatrice, il cronometro e lo scatto fotografico da remoto.

Mibro X1 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Mibro X1 è disponibile all'acquisto su Banggood, al prezzo di 48.7€. Tuttavia vi segnaliamo che si tratta di un'offerta lancio dedicata ad un numero limitato di unità; al termine dell'iniziativa il prezzo salirà a 70.8€. Se siete interessati a dare un'occhiata al nuovo arrivato del brand cinese, di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se siete in cerca di occasioni, di seguito trovate il nostro canale Telegram dedicato a Banggood, con le migliori offerte in tempo reale: iscrivetevi per non perdere nemmeno un'occasione!

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi