iQOO Neo 5 SE arriva insieme al 5S: svelato il design

A poche ore dal il lancio del modello Neo 5s, iQOO ha svelato le sue carte anche per un mid-range, che corrisponde al Neo 5 SE. Il nuovo smartphone unisce stile e prestazioni, stando alle indiscrezioni, infoltendo una categoria molto agguerrita in fatto di specifiche tecniche.

iQOO Neo 5 SE: cosa c'è da sapere

Design e display

La prime indiscrezioni in merito a questo dispositivo ci arrivano da un noto leaker cinese: stando a quanto rivelato, inizialmente l'azienda era al lavoro su iQOO Z5 Pro. Al momento la serie Z5 conta un modello base e la versione budget Z5x ma a quanto pare non ci sarà una variante potenziata. L'insider svelò all'epoca che il dispositivo sarebbe arrivato sul mercato asiatico come iQOO Neo 6 SE, ma in realtà il brand ha preso la strada della numerazione dispari.

Premesso questo, conosciamo meglio quello che è il design di questo smartphone. iQOO Neo 5 SE non è molto distante né dal modello Neo 5S in arrivo, né dai precedenti Neo 5 e vivo T1, a cui dovrebbe fare un po' da rivale interno. Il bumper fotocamera è posto sulla sinistra ed è leggermente più stretto, stile Z5, comprendendo però tre sensori. Le colorazioni scelte sono tre, tra cui una cangiante a fare da contraltare al nero e al bianco. Il display è invece un pannello flat con punch-hole centrale, molto probabilmente con risoluzione Full HD+ e tecnologia LCD (in quanto il sensore d'impronte è sul lato).

Hardware e fotocamera

Andando a fare un recap delle caratteristiche venute fuori, quella principale per il nuovo dispositivo sembra essere il chipset: l'imminente Neo 5 SE dovrebbe essere infatti tra i primi smartphone ad aver a bordo il nuovo Snapdragon 778G+ di Qualcomm; esso dovrebbe essere il secondo terminale ad arrivare con questa soluzione dopo Honor 60 Pro, ma per il momento non ci sono ancora certezze.

Oltre a questo, del nuovo iQOO sarebbe stata certificata la ricarica rapida tramite l'ente 3C, che riporta una potenza di 66W, che renderebbe questo dispositivo sempre più interessante. Il brand non ha ancora confermato la potenza di ricarica, però è molto probabile che avvenga ciò.

Lato fotocamera, fino al primo teaser ufficiale non avevamo dati in merito a quanti sensori fossero e con quale risoluzione sarebbero arrivati. Dal teaser apprendiamo però che quello principale sarà da 50 MP, con apertura focale f/1.8. La scelta plausibile ricade su due vie: Samsung ISOCELL JN1 od OmniVision OV50A, difficile pensare al Sony IMX766, destinato a fasce più alte. Per il software ci aspettiamo invece che anch'esso sia provvisto di OriginOS Ocean.

iQOO Neo 5 SE – Prezzo e data di uscita

Dopo un lavoro sotto traccia da parte del brand, apprendiamo che iQOO Neo 5 SE sarà presentato il prossimo 20 dicembre 2021, quindi insieme al fratello maggiore Neo 5S, per un botto di fine anno non indifferente per il sub-brand di vivo. Quanto al prezzo, la premessa è che si collochi al prezzo del vivo T1 ma che gareggi anche con il già citato Honor 60 Pro e perché no, anche i Redmi Note 11 Pro, quindi non dovrebbe costare più di 350€ al cambio.

