iQOO Neo 5s ufficiale: bello e molto potente, a partire da 375€

iQOO continua a fare notizia grazie ai suoi smartphone molto prestanti. Se ci aveva lasciati intrigati con iQOO 8 e 8 Pro, la conferma di quanto buono fatto nello Z5 dimostra il lavoro importante dietro i suoi smartphone. Ma mancava all'appello la nuova generazione della serie Neo, che vede come vede iQOO Neo 5s come protagonista assoluto, grazie a specifiche tecniche importanti ed un prezzo interessante.

iQOO Neo 5s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partendo dal design di questo terminale, scopriramo che iQOO Neo 5s è molto simile al predecessore Neo 5, sebbene con qualche differenza nei dettagli. Posteriormente spicca il vistoso modulo fotografico, con linee rettangolari e contrassegnato dalla sezione sottostante dove capeggia la dicitura “OIS” (maggiori dettagli nella sezione “Fotocamera“). Lo smartphone è disponibile in 3 colorazioni: Sunset Canyon (cangiante), Nocturne Light e Light Speed Orange.

Passando al capitolo del display, abbiamo un pannello OLED HDR10+ da 6.56″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 1.000 Hz, luminosità massima da 1300 nit e certificazione SGS, proprio per non farai mancare nulla.

Lo smartphone eredita una tecnologia dalla serie top di gamma, cioè lo schermo sensibile alla pressione. Anziché avere tasti fisici sul frame, il pannello offre una doppia zona destra/sinistra da configurare per il gaming. In questo modo, sarà possibile premere una delle due parti per simulare un tasto fisico.

Hardware e software

iQOO Neo 5s è sostanzialmente un top gamma a tutti gli effetti, con Snapdragon 888 a guidare il dispositivo anziché lo Snap 870 di iQOO Neo 5. Il SoC a 5 nm contiene una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHZ + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e una GPU Adreno 660. Come se non bastasse, il brand ha fatto molto in chiave gaming mobile, introducendo un secondo chipset dedicato al supporto MEMC, così da non perdere frame durante le sessioni di gioco.

Inoltre, il comparto memorie si divide in tre tagli: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB LPDDR5 e UFS 3.1 non espandibile. A coadiuvare il tutto ci sarà il supporto alla Virtual RAM, potendo così estendere la memoria fino a 4 GB in più.

Per la batteria, abbiamo un modulo a doppia cella da 4.500 mAh con ricarica rapida a 66W, tra le più potenti per gli smartphone vivo e iQOO ma non la più potente, perché questo scettro è assegnato proprio alle serie flagship iQOO 8 a 120W. Presente poi un sistema avanzato e inedito di dissipazione del calore, realizzato con materiali molto rari come Lantanide e Cesio per le sessioni più energivore.

Passando al capitolo software, per iQOO Neo 5s è il primo in circolazione ad avvalersi del nuovo Origin OS Ocean, che vi abbiamo raccontato nel nostro approfondimento.

Fotocamera

Come tutti gli smartphone iQOO, la fotocamera non è il suo punto forte ma non è comunque un comparto deludente. Si tratta di un trittico di sensori da 48+13+2 MP f/1.79, con il principale Sony IMX598 dotato di stabilizzazione ottica OIS e con grandangolare e monocromatico. La selfie camera, con soluzione punch-hole centrale, è invece un sensore da 16 MP.

iQOO Neo 5s – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Neo 5s arriva sul mercato cinese e si mette in diretta competizione con smartphone che probabilmente non hanno questo tipo di configurazione hardware ma inferiore. E infatti, il prezzo della versione 8/128 GB è di circa 375€ (2.699 yuan), per poi salire a 403€ circa (2.899 yuan) per la variante 8/256 GB e per finire la configurazione 12/256 GB si attesta a circa 445€ (3.199 yuan). Come ogni dispositivo iQOO, non è dato di sapere se avremo una distribuzione Global, ma non è escluso esca fuori dalla Cina.

