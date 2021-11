vivo annuncia OriginOS Ocean: ecco i modelli compatibili

A quanto pare non ci sarà alcuna OriginOS 2, come precedentemente vociferato: al suo posto, vivo ha annunciato la presentazione di OriginOS Ocean. Cambia il nome, a quanto pare, ma non la sostanza, cioè il fatto che sarà il primo major update dopo l'opera di rebrandizzazione della Funtouch OS con OriginOS. In ogni caso, si tratterà della nuova versione dell'interfaccia proprietaria che muove gli smartphone di casa vivo e iQOO. Perlomeno in madre patria, visto che la compagnia ha confermato che questa UI rimarrà esclusiva per l'Asia.

vivo sta per presentare la rinnovata OriginOS Ocean

Con il suo nuovo video teaser, vivo annuncia che la data di presentazione della OriginOS Ocean sarà il prossimo 9 dicembre. Meno di due settimane ci separano al suo annuncio, ma per il momento scarseggiano i dettagli su quali saranno le sue novità. Secondo quanto trapelato, la nuova UI dovrebbe migliorare la comunicazione fra i dispositivi dell'ecosistema, nonché la fluidità nelle operazioni. Dovrebbe invece rimanere invariato il sistema a griglia che ha caratterizzato sin dal suo debutto la nuova UI di vivo.

Modelli compatibili

Manca ancora una lista ufficiale, ma i leak ci svelano quali sarebbero i primi smartphone a ricevere l'aggiornamento OriginOS Ocean, probabilmente in fase Beta:

vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+, X60, X60 Pro, X60 Pro+, X60t Pro+

vivo S10, S10 Pro, S9

iQOO 8, 8 Pro, 7

