iQOO Z5 Pro: Google Play Console conferma design e specifiche

Uno dei brand che più incuriosiscono gli appassionati è senza dubbio iQOO. Il brand partner, che ora ha assunto il ruolo di divisione sperimentale per gli smartphone di vivo, lancia spesso e volentieri dispositivi molto interessanti nelle specifiche. Uno di questi potrebbe essere iQOO Z5/Z5 Pro (potrebbero essere 2 ma anche uno solo), di cui iniziamo a conoscerne le specifiche tecniche.

Aggiornamento 14/09: il nuovo smartphone di iQOO debutta anche su Google Play Console con tanto di immagini e dettagli più precisi sulle specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

iQOO Z5/Z5 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

8GB RAM

SD778G

1080x2400p display

Il nuovo iQOO Z5 Pro è stato avvistato su Google Play Console: all'interno del database trovano spazio sia varie conferme sulle specifiche tecniche che un primo scorcio del design. Soffermandoci sul look, ora sappiamo che il dispositivo adotta un ampio display con risoluzione Full HD+, densità di pixel di 480 PPI e bordi leggermente curvi. Stando alle indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un pannello LCD con refresh rate a 120 Hz, ma in questo caso manca una conferma. La selfie camera è integrata in un punch hole centrale.

Hardware

Come anticipato in precedenza, iQOO Z5 Pro è stato avvistato nel database di Google Play Console, con tanto di numero di modello, ossia V2148A. Il dispositivo risulta avere a bordo lo Snapdragon 778G, supportato da 8 GB di RAM: l'identità del chipset è in linea con quanto visto dai benchmark su Geekbench.

Grazie alla certificazione 3C, il modello in questione lo scopriamo dotato di ricarica rapida a 44W, soluzione scelta anche per vivo X70 e X70 Pro. La batteria dovrebbe essere un'unità da 5.000 mAh.

Per l comparto fotografico si parla di una tripla fotocamera con un sensore da 64 MP, ma per ora mancano immagini del retro e dettagli più concreti sul comparto fotografico.

iQOO Z5/Z5 Pro – Prezzo e data di uscita

Nel momento in cui scriviamo mancano ancora dettagli in merito alla data di presentazione di iQOO Z5 Pro. Tuttavia, visto il numero crescente di avvistamenti è lecito ipotizzare che il debutto sia previsto per il mese di settembre e che non manchi molto all'annuncio.

