Ultima chiamata per le offerte di Huawei: un Natale col botto con MateBook X Pro e D 15!

Le offerte di Natale di Huawei Store stanno per volgere al capolinea: la promozione per le feste terminerà il 21 dicembre, ma c'è ancora tempo per un ultima fiammata. Ecco le offerte lampo di oggi, con alcuni dei terminali più apprezzati del brand cinese proposti a prezzi super (ma solo per poche ore).

Le nuove offerte flash di Huawei saranno attive solo fino al 21 dicembre (salvo esaurimento scorte) quindi, se siete interessati, conviene affrettarvi. Le promozioni di oggi puntano tutto sulla produttività e l'intrattenimento con Huawei MateBook X Pro e MateBook D 15. Nel caso del modello Pro si tratta di un terminale premium mosso dal processore Intel Core i5-1135G7 (con 16 GB di RAM e 512 GB di storage): stiloso, leggero ed elegante, rappresenta di certo la scelta più adatta per chi cerca il portatile senza compromessi. Con MateBook D 15 il prezzo scende ma la qualità resta: anche in questo caso ci troviamo alle prese con un dispositivo elegante e leggero, ma le specifiche ci basano su una soluzione i3-1011OU (con memorie da 8/256 GB).

