Le offerte di Natale Huawei continuano: ultimi giorni di sconti da non lasciarsi sfuggire!

Dopo la prima valanga di sconti, le offerte per i regali di Natale tech di Huawei continuano ancora ma solo per pochi giorni. Le iniziative promozionale dello store ufficiale termineranno il prossimo 21 dicembre e questi ultimi giorni saranno particolarmente caldi (nonostante il gelo) con offerte lampo e sconti sui prodotti dell'ecosistema Huawei!

Un Natale all'insegna del tech con i regali Huawei: mancano solo pochi giorni alla fine della promo!

Come anticipato in apertura le offerte di Natale di Huawei Store continueranno fino al 21 dicembre. Durante i prossimi giorni ci saranno tutta una serie di offerte lampo che vi permetteranno di risparmiare su tanti prodotti del brand cinese. Ovviamente si tratta di dispositivi venduti e spediti dallo store ufficiale, quindi con la massima sicurezza e comodità. Per quanto riguarda le offerte del momento è impossibile non citare Huawei Nova 9, l'ultimo smartphone dell'azienda lanciato in Italia e in Europa: si tratta di un gioiellino stiloso ed elegante, con un occhio di riguardo anche alle performance (specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico). Volete saperne di più? Allora eccovi serviti con la nostra recensione!

Il nuovo Huawei Nova 9 (da 8/128 GB) è in offerta al miglior prezzo di sempre grazie al codice sconto dedicato; inoltre il dispositivo viene proposto con la Band 6 in regalo! Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le offerte di Natale tech di Huawei continuano nella pagina principale dedicata alla promozione, dove trovate tanti dispositivi a prezzo scontato, anche in bundle.

Pensate che gli sconti siano già finiti? Niente paura perché per questi ultimi giorni di promo ci aspettano altre offerte piccanti!

Flash Sales Round 1: cominciano le offerte lampo

Durante i prossimi giorni Huawei Store darà il via a vari Flash Sales Round, con alcune offerte lampo particolarmente allettanti (che diventano ancora più golose grazie ai vari coupon disponibili). Di seguito trovate la prima tornata di sconti, validi fino al 16 dicembre.

Prima di lasciarvi, ecco un'ulteriore selezione di prodotti in sconto (tutti da prendere al volo!).

