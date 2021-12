Quanto è importante un ecosistema tech nelle nostre giornate?

La tecnologia ha ormai pervaso, da anni, la nostra quotidianità rendendosi presente e, ovviamente, utile in tante sfaccettature della vita. Ma basta avere un singolo prodotto oggi per soddisfare tutte le nostre esigenze? Riusciamo a renderci produttivi avendo a disposizione solo uno smartphone, oppure lavorando solo con un notebook e quant’altro? La risposta, molto probabilmente, risiede in un ecosistema smart, che può comportare importanti vantaggi all’utente che entra in un vero e proprio mondo mirato proprio ad agevolare ciò che facciamo e ciò che produciamo.

Ma perché è importante avere un ecosistema di prodotti dello stesso brand o quanto meno facenti parte della stessa macrocategoria? Quali sono i vantaggi che comporta poter traslare l’operato del proprio smartphone su un display più grande o magari combinarlo con il lavoro che un notebook può garantirci? Il succo potrebbe stare nello switch tra dispositivi senza soluzione di continuità, ma c’è sicuramente molto altro che ad oggi sembrerebbe indispensabile per la vita di tutti i giorni.

Come ci aiuta un ecosistema smart nel lavoro e nel tempo libero?

Il quesito che ci si pone in merito ad un ecosistema tech ha sicuramente tante sfaccettature, questo perché si tende a valutare la scelta di costruirne uno in base a ciò che può essere il nostro lavoro e anche come ci muoviamo nel tempo libero e molto probabilmente questi due mondi opposti, nella loro tecnologia si accomunano e partono quasi dagli stessi presupposti. Prima di scendere però nel dettaglio del target di destinazione, proviamo a capire quali sono gli elementi concreti di un ecosistema e perché possono definirsi importanti vantaggi.

Si può partire senza dubbio dall’idea che un ecosistema, sebbene ben circoscritto, può darci la possibilità di mettere in comunicazione più dispositivi che possono agire anche da soli, ma che interconnessi aumentano notevolmente le loro potenzialità. Uno smartphone può servirsi, ad esempio, della comoda opzione multischermo del laptop, così come uno smartwatch può permetterci di controllare chi ci sta chiamando senza dover prendere il telefono e perché no, con gli auricolari chiedere al proprio assistente vocale di eseguire operazioni altrimenti macchinose se dovessimo farle manualmente.

Ma viceversa, anche un notebook può servirsi delle feature di condivisione di uno smartphone e lo stesso smartphone può essere il controller per le varie opzioni smart che abbiamo in casa, che sia con il display o con la voce.

Se poi scegliamo un ecosistema di uno specifico brand, questo garantisce una maggiore interconnessione, ma anche una comunicazione più rapida e senza troppi grattacapi, che può garantire la sola fidelizzazione ad un preciso marchio.

Un ecosistema per restare sempre connessi al lavoro

Fatta questa premessa, possiamo andare nello specifico dei target di utilizzo di un ecosistema. Bisogna capire che oggi il mondo del lavoro è molto più digitalizzato di quanto si pensi. Ma soprattutto, che ogni campo professionale oggi ha bisogno di dispositivi elettronici per gestire alcune attività fondamentali. Facendo l’esempio di un impiegato o anche di un content creator, che oggi è sempre più diffuso, avere il proprio smartphone interconnesso con il proprio notebook, oppure al proprio smartwatch o anche con dei semplici auricolari velocizza il processo di gestione delle proprie mansioni.

Poter scattare una foto e ritrovarsela automaticamente sul proprio PC rende il successivo passaggio di retouching o di condivisione aziendale e viceversa avere un documento pronto redatto in Word e poterlo condividere tramite email dal proprio telefono se si ha necessità di uscire. E questo, come detto, non riguarda solo le categorie sopracitate, ma anche chi ha un’attività commerciale fisica, soprattutto per chi ha avviato campagne social per sponsorizzare la propria realtà, ha bisogno di un ecosistema al fine di poter gestire i vari volti del proprio lavoro.

Il tempo libero senza soluzioni di continuità

Ma la vita non riguarda solo quello che si fa nel proprio lavoro. Può quindi un ecosistema di prodotto interconnessi esserci utile nel tempo libero o anche per altre attività personali? La risposta, ovviamente o meglio oggi, è sicuramente sì. Poter non perdere una chiamata o fare jogging ed avere tutte le informazioni di cui si ha bisogno, senza mai prendere lo smartphone oppure gestire i propri prodotti smart in casa tramite il telefono ci aiuta a rendere tutto più veloce e sicuro, così da evitare noiose scocciature che la manualità forzata ci dava.

Avere un ecosistema inoltre, ci può aiutare a sviluppare quelle che sono passioni sempre più frequenti tra studenti e più giovani: per gli aspiranti streamer o influencer, poter registrare, scattare o riprendere e poi trasportare in maniera rapida tutto sul portatile in modo da poter finire il tutto nei vari programmi di editing, proprio come si può fare per lavoro ed è da qui che le necessità combaciano, diventa sicuramente un vantaggio.

Soluzioni per un ecosistema smart a prezzi convenienti

Ma quanto ci costa avere un ecosistema tech e soprattutto smart? A dire il vero, oggi è diventato sicuramente più semplice avvalersi di una serie di prodotti elettronici a prezzi più accessibili. Ma quale possono venire incontro un po’ a tutte le esigenze degli utenti?

Una soluzione ce la può dare un brand totalmente rinnovato come Honor, che pone l’accento sul rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti ma donando un ecosistema compatto e concreto al consumatore, permettendogli di ovviare a quelle che possono essere le necessità professionali e del tempo libero.

Smartphone

Se prendiamo ad esempio l’ultimo Honor 50, ma anche Honor 50 Lite, con entrambi abbiamo un punto dei partenza per il nostro ecosistema. Lo smartphone infatti, è spesso il fulcro di questa strategia tecnologica, visto che può essere la chiave per la condivisione, la creazione dei contenuti oppure per gestire le proprie attività quotidiane.

Notebook

Agli smartphone si va ad aggiungere l’affidabilità di un notebook come quelli della serie Honor MagicBook e anche qui la scelta può ricadere su più idee di utilizzo, da quello in mobilità con il modello X da 14” oppure per una comoda produttività tra smart working e ufficio con MagicBook X 15, fino ad avere alte prestazioni con MagicBook Pro. La funzione multischermo possiamo definirla uno dei plus di questi prodotti, semplicemente collegando lo smartphone al nostro PC e iniziando ad utilizzarlo sull’ampio pannello di questi dispositivi.

Wearable

Ma un ecosistema è tale oggi se abbiamo anche dei wearable a supportarlo. E Honor non è da meno, considerando la presenza di auricolari come Honor Earbuds 2 Lite, ma anche smartwatch molto affidabili come MagicWatch 2, oppure una più compatta Honor Band 6. Fare sport, in questo modo, diventa più comodo, più intelligente e sicuramente ci porta maggiori benefici in termini di tempo, visto che non prendendo lo smartphone, non perdiamo di vista i nostri obiettivi di allenamento o di produttività in movimento.

Insomma, senza troppi preamboli, creare un ecosistema smart è sicuramente molto più semplice e questo può farvi capire che crearvi dei vantaggi nella vita quotidiana è una scelta da ponderare per agevolare tutto ciò che ne concerne.

