Festeggia il Natale con Huawei: una valanga di offerte per i tuoi regali tech!

Siamo nel pieno di uno dei momenti più felici dell'anno, nonostante il freddo che avanza sempre più: il Natale si avvicina ed è tempo di pensare ai regali per i nostri cari, ma anche per noi stessi. Se siete in cerca di una soluzione tech adatta alle vostre esigenze, di certo Huawei ha la risposta giusta. Fino al 21 dicembre su Huawei Store sono disponibili promozioni ed offerte per tutti i gusti, con tantissimi prodotti dell'ecosistema del brand in sconto: tante idee regalo per un Natale all'insegna del tech!

Tutte le offerte di Huawei Store per Natale: i tuoi regali tech, risparmiando!

Come anticipato anche in apertura, le offerte di Huawei Store dureranno fino al 21 dicembre. Inoltre fino al 13 del mese saranno attive ulteriori promozioni Deal of the Day, con sconti speciali. Lo store del colosso cinese propone una sfilza di regali di Natale tech, con tantissime idee, tra smartphone, cuffie, notebook, cuffie e indossabili. Inoltre sono presenti anche prodotti in bundle, per il massimo risparmio ma anche per avere la possibilità di provare dispositivi abbinati per tastare con mano l'integrazione multi-dispositivo di Huawei. Andiamo a dare un'occhiata alle varie offerte dello store, sia per quanto riguarda i bundle che i prodotti tech da trovate sotto l'albero.

Bundle di Natale

Se siete in cerca dell'occasione perfetta per provare più dispositivi dell'ecosistema Huawei, allora questi bundle fanno al caso vostro (e si presentano alla perfezione anche come regali di Natale). Lo store del brand propone l'indossabile Huawei Watch GT 2 Pro – dispositivo solido e leggero, con quadrante in vetro zaffiro – a 249€, insieme alle cuffie FreeBuds Pro (soluzione wireless di fascia alta, con tanto di ANC dinamico).

Gli auricolari Huawei FreeBuds Lipstick sono un'idea regalo perfetta per il pubblico femminile, specialmente in accoppiata con Watch Fit Mini a 249€: due prodotti utilissimi insieme, specialmente per gli utenti che amano allenarsi a ritmo di musica.

I più tecnologici troveranno pane per i loro denti con Huawei Nova 9 – l'ultimo smartphone del brand, fresco di lancio in Italia – e Watch GT 2 (Night Black) a 509.9€. Un'altra occasione tech è rappresentata dal bundle composto da Huawei MatePad 11 e le cuffie TWS ANC FreeBuds 4i, al prezzo di 399.9€. Ovviamente le idee regalo non finiscono qui: di seguito trovate una selezione di prodotti singoli da Huawei Store, divisi per categoria.

Smartphone

Il regalo di Natale perfetto spesso è anche il più semplice da farsi venire in mente: in un mondo votato completamente al mobile, uno smartphone nuovo di zecca è sempre gradito. Il nuovo Huawei Nova 9 è di certo un dispositivo accattivante e stiloso: dotato di un display curvo con refresh rate a 120 Hz e mosso dallo Snapdragon 778G, il terminale arriva con un corpo leggero e compatto (175 grammi, 7.77 mm di spessore) ed un occhio di riguardo alla fotocamera, composta da un sensore Ultra Vision da 50 MP, accompagnato da un modulo ultra-grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro ed un sensore aggiuntivo dedicato alla profondità di campo.

Notebook

Ovviamente non possono mancare sconti anche per i notebook a marchio Huawei, a cominciare dal modello D 15 2021. Il terminale si presenta come una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo votato alla produttività e alla multimedialità: mosso dal processore Intel Core i5 di undicesima generazione (con 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD), il laptop offre un ampio pannello Full HD da 15″ con una gamma colore 100 sRGB%, 300 nits di luminosità e form factor in 16:9. Il tutto in un corpo metallico compatto e leggero. Insomma, un regalo che non passerà di certo inosservato!

Tablet

Il 2021 è stato l'anno del ritorno in grande stile per i tablet di Huawei. Il modello “base” MatePad 11 è un concentrato di fluidità e performance, tutto grazie ad un comparto tecnico da non sottovalutare ed al tanto chiacchierato sistema operativo proprietario HarmonyOS 2: una bomba tech per produttività ed intrattenimento!

Smartwatch

Il già citato sistema operativo di Huawei ha debuttato anche a bordo dei nuovi smartwatch del brand (Watch 3/3 Pro e GT 3), cambiando radicalmente l'esperienza utente con gli indossabili dell'ecosistema. I nuovi wearable sono un piccolo concentrato di tecnologia da portare al polso e si sposano perfettamente con il resto dei dispositivi dell'azienda (ma anche con qualsiasi terminale Android, ovviamente).

Monitor

Audio

Le offerte di Natale di Huawei continuano con gli sconti Flash Sale, disponibili durante tutto il periodo promozionale.

