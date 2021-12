Telegram 8.3 introduce i contenuti protetti in gruppi e canali ed altre novità per la privacy

A distanza di circa un mese dall'ultimo update, l'aggiornamento di dicembre introduce Telegram 8.3 e tutta una serie di novità che puntano a migliorare ulteriormente l'esperienza offerta dall'app di messaggistica. Andiamo a vedere che cos'è cambiato e quali sono le nuove funzionalità introdotte sia su Android che su dispositivi iOS.

Telegram 8.3: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Similmente a quanto visto con la precedente release, Telegram 8.3 si presenta come una versione di assestamento, anche se non mancano nuove aggiunte. Siamo lontani dai cambiamenti rivoluzionari dei mesi passati (come le dirette streaming, tanto per citarne uno), ma abbiamo comunque una serie di migliorie da non sottovalutare. Per prima cosa abbiamo un incremento della privacy in gruppi e canali con l'introduzione dei Contenuti protetti: i proprietari che vogliono mantenere i contenuti solo per i membri possono restringere l'inoltro dei messaggi dalla loro chat (impedendo anche gli screenshot e la possibilità di salvare i media). Per cambiare la capacità degli utenti di inoltrare i messaggi, basta aprire la pagina Info gruppo o canale > Tipo di gruppo / canale > Vieta salvataggio contenuti.

Sempre restando in tema di privacy, ora gli utenti hanno la possibilità di cancellare la cronologia della chat di un giorno specifico o di un periodo di tempo, in qualsiasi chat individuale. Inoltre il menù Dispositivi (dedicato ai dispositivi connessi a Telegram) si arricchisce con un nuovo pulsante per collegare rapidamente un terminale desktop ed un'impostazione per scollegare automaticamente i dispositivi inattivi dopo un certo periodo di tempo.

Un'altra aggiunta importante riguarda la possibilità di pubblicare anonimamente nei gruppi pubblici: basta toccare la foto profilo accanto alla barra dei messaggi e scegliere uno dei propri canali. In questo modo i messaggi inviati appariranno con il nome e la foto del canale invece che con l'account personale.

Sono presenti poi ulteriori aggiunte come la possibilità di accedere a Telegram tramite chiamata invece di ricevere i codici via SMS, le nuove risposte alle richieste di accesso (ora quando richiedi l'accesso a un gruppo o a un canale e l'amministratore ti risponde con un messaggio, vedrai da quale community proviene in cima alla chat) e nuovi temi con modalità giorno e notte. Sui dispositivi con iOS 13 e versioni successive è stato abilitato il Riconoscimento del testo per le foto nelle chat di Telegram.

