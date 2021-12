Honor 50 Lite arriva in Italia con Google: ora disponibile su Amazon!

Da oggi la serie fa il suo debutto ufficiale in Italia: dopo Honor 50 (che abbiamo recensito), adesso arriva anche il più economico Honor 50 Lite. Questa “inedita” variante (si tratta di un rebrand del già esistente Huawei Nova 8i) debutta in Europa con un'estetica e specifiche differenti dal modello standard.

Aggiornamento 07/12: il nuovo mid-range debutta anche su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Honor 50 Lite ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

L'estetica di Huawei Nova 8i viene totalmente ripresa con Honor 50 Lite, sia frontalmente che per quanto riguarda la cover, con il vistoso comparto fotografico che spicca sulla sezione posteriore. L'unica differenza è il logo Honor in bella vista ed una scocca nelle colorazioni Deep Sea Blue e Midnight Black. Sul davanti, quindi, abbiamo uno schermo FullView LCD HDR da 6,67″ Full HD+ e refresh rate a 60 Hz. In alto a sinistra, poi, è ben visibile la soluzione doppio punch-hole per ospitare la fotocamera frontale. Non essendo uno schermo OLED, il sensore ID è posizionato sul frame destro.

Hardware e fotocamera

All'interno di Honor 50 Lite troviamo il Qualcomm Snapdragon 662 a 11 nm con CPU octa-core Kryo 260 a 2,0 GHz e GPU Adreno 610. Per la memoria abbiamo 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria a doppia cella è un'unità da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 66W. Le restanti specifiche comprendono supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC ma niente ingresso mini-jack o speaker stereo.

Il comparto fotografico comprende una quad camera da 64+8+2+2 MP con grandangolo, macro e sensore aggiuntivo per la profondità di campo; frontalmente, all'interno del foro a pillola trova spazio una selfie camera da 16 MP.

La grande novità di Honor 50 Lite – rispetto al gemello Huawei – arriva con la parte software: il piccolo della gamma è dotato di Android 11 sotto forma di MagicUI 4.2 e a questo giro sono presenti i tanto agognati servizi Google con relative app e Play Store.

Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6,67″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con densità di 397 PPI

dimensioni di 161,8 x 74,7 x 8,5 mm e peso di 192 g

lettore d'impronte laterale

SoC Qualcomm Snapdragon 662 a 11 nm

CPU octa-core Kryo 260 (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 610

6 GB di RAM

128 GB di archiviazione espandibile via microSD

batteria da 4.300 mAh con ricarica SuperCharge 66W

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.9-2.4-2.4-2.4 con grandangolare a 106°, macro e sensore di profondità

selfie camera da 16 MP f/2

Honor 50 Lite ufficiale – Prezzo e disponibilità in Europa

Honor 50 Lite è stato lanciato in Italia al prezzo di 299,90€: il dispositivo ha debuttato nello store ufficiale con in omaggio la Honor Band 6. Inoltre è arrivato anche su Amazon – in questo caso senza smartband in regalo – sempre a prezzo di listino, con spedizione Prime. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il