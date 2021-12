Massima igiene con lo scolapiatti UV Xiaomi Viomi: sterilizza e asciuga le vostre stoviglie!

Quante volte non abbiamo proprio voglia di asciugare i nostri piatti o più in generale le nostre stoviglie a mano, nel caso foste sprovvisti di lavastoviglie, ma non vi va di lasciarli così nello scolapiatti tradizionale? Tutto questo può essere risolto dallo scolapiatti elettrico sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi: il dispositivo votato all'igiene torna in sconto su Banggood, ancora una volta con spedizione dall'Europa e ad un nuovo minimo storico.

Xiaomi Viomi: lo scolapiatti sterilizzatore UV rimuove fino al 99.9% dei batteri e dei germi

Il prodotto si presenta molto moderno e con un tocco di professionalità nel design. Lo scolapiatti sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi può asciugare una buona quantità di stoviglie, grazie alla sua capienza massima di 55 litri. Esso è anche molto potente, grazie alla potenza da 260W e la temperatura massima di asciugatura da 75 °C.

Inoltre, lo scolapiatti Xiaomi Viomi è molto compatto, nelle sue dimensioni da 49.5 x 41 x 36.2 cm per un peso da 4.50 kg. È possibile in più selezionare il tempo di asciugatura fino a 60 minuti. La sua caratteristica peculiare però è la sterilizzazione, che rimuove dai piatti il 99.9% dei batteri e dei germi grazie alle luci UV.

Lo scolapiatti sterilizzatore UV di Xiaomi Viomi è in offerta lampo su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il