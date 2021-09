Huawei Nova 8i ufficiale in Italia: look ispirato, ma di classe!

Dopo il cambio di stile tra Nova 8/8 Pro e Nova 8 SE (qui trovate tutti i dettagli sui vari modelli), la compagnia cinese lancia un nuovo membro della serie, ancora una volta caratterizzato da un design differente. Huawei Nova 8i debutta per il mercato asiatico ed adotta uno stile già visto, con qualche somiglianza con un dispositivo che conosciamo già: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita del dispositivo.

Huawei Nova 8i ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display







Il nuovo smartphone Huawei Nova 8i è dotato di back cover con fotocamera circolare e curvature 4D per i bordi, proprio in stile Mate 30 Pro. Per le colorazioni invece si è optato per Moonlight Silver, Starry Black e Interstellar Blue. Nonostante il design già visto si tratta comunque di uno smartphone elegante, che riesce ad offrire un suo stile anche grazie al foro.

In merito al display abbiamo una soluzione LCD da 6.67″ con risoluzione Full HD+, rapporto screen-to-body del 94.7% e punch hole a pillola ma per una sola selfie camera. Il lettore d'impronte digitali è montato di lato mentre lungo il bordo superiore è visibile l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Huawei Nova 8i – Specifiche

Il comparto tecnico del nuovo smartphone della serie Nova fa affidamento sullo Snapdragon 662, alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 66W. Per la memoria, abbiamo poi 8 GB RAM e 128 GB di storage.

Il modulo fotocamera circolare si avvale di 4 sensori, il cui principale è da 64 MP con apertura f/1.9 e dimensioni di 1/1.7″, accompagnato da un grandangolo da 8 MP e FOV 120°, una lente macro da 2 MP ed un modulo da 2 MP per la profondità. La selfie camera è quindi singola e ha una risoluzione da 16 MP. Lato software non manca Android 10, tramite EMUI 11: non sappiamo se sia previsto l'aggiornamento ad HarmonyOS, ma non è escluso che possa arrivare in futuro.

Huawei Nova 8i – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Huawei Nova 8i è stato lanciato prima in alcuni mercati asiatici e dopo qualche tempo, si è affacciato anche in Italia. Il suo prezzo di listino è di 349€, ma chi lo acquista sullo store ufficiale tra il 15 settembre ed il 4 ottobre 2021, può ricevere in regalo non solo gli auricolari FreeBuds 4i, ma semplicemente depositando un acconto di 10€ al fine di ottenere il bundle a prezzo scontato di 309€. Potete acquistarlo a questo link.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu