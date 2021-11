Telegram 8.2: scorrimento iperveloce, richieste d’accesso per gruppi e canali ed altre novità

Arriva un nuovo aggiornamento per l'app di messaggistica più completa sulla piazza e dopo le tante novità dedicate alle dirette streaming Telegram 8.2.0 non è da meno, portando con sé sia alcuni miglioramenti in termini di usabilità che una funzione esclusiva dedicata a gruppi e canali. Andiamo a scoprire che cosa è cambiato con questo update (attualmente in rilascio su Android e iOS)!

Telegram 8.2.0: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Per prima cosa l'aggiornamento a Telegram 8.2.0 introduce nuove migliori per i media condivisi, in modo da poter trovare facilmente qualsiasi file. Ogni utente Telegram beneficia di un archivio cloud illimitato per i media condivisi nelle chat (foto, video, file e musica) e a volta può essere frustrante trovare un file specifico. L'aggiornamento ha introdotto miglioramenti come lo scorrimento iperveloce, ossia una pratica barra della data su lato (può essere trascinata su e già per scorrere più velocemente tra i media); inoltre è possibile pizzicare per ingrandire o ridurre la schermata.

Altra novità per migliorare la ricerca dei media riguarda la vista calendario, con anteprime dei media per ogni giorno. Inoltre ora è possibile filtrare i file condivisi in modo da visualizzare solo foto o solo video.

Si passa poi ad una novità degna di nota per gruppi e canali: l'aggiornamento a Telegram 8.2.0 introduce le richieste d'accesso. I link d'invito permettono agli utenti di unirsi ad un gruppo o canale (possono essere sia link diretti che codici QR): ora creando un link d'invito è possibile impostare una richiesta d'approvazione, la quale dà agli amministratori un maggiore controllo su chi può unirsi. Questi potranno vedere le foto del profilo pubbliche degli utenti (quando questi effettuano una richiesta) e la biografia, quindi approvare o respingere gli stessi.

Sono presenti poi delle nuove emoji interattive e alcune novità per iOS: i dispositivi di Cupertino guadagnano i temi della chat globali (in arrivo a breve anche su Android), il tempo di viaggio per le posizioni condivise, la conversione automatica del testo in didascalia quando si allega un media ed una nuova schermata delle impostazioni per adattarsi allo stile di iOS 15.

