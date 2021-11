Xiaomi aggiorna la MIUI e “ruba” una feature di OPPO | Download

Manca ancora una data, ma la MIUI 13 si avvicina e lo dimostrano i vari aggiornamenti e relative novità che Xiaomi sta portando alla propria community. Di recente abbiamo assistito al miglioramento della privacy, ma anche alle nuove feature aggiunte all'interno dell'app Galleria. Questa volta, invece, la novità appena introdotta e di cui vi voglio parlare si chiama Smart Toolbox ed è pensata per facilitare la vita a coloro che amano le scorciatoie. Con l'ultimo aggiornamento dell'app Sicurezza, il team MIUI ha aggiunto una barra laterale a scomparsa tramite la quale richiamare rapidamente app pre-impostabili.

Il nuovo aggiornamento Xiaomi introduce Smart Toolbox: ecco come funziona

Qualcuno di voi, guardando questa Smart Toolbox di Xiaomi, potrebbe aver un senso di déjà-vu. Questo perché è sostanzialmente una copia quasi carbone della Barra Laterale Intelligente vista sulla ColorOS di OPPO e di riflesso anche sulla Realme UI. Non è proprio identica, ma il funzionamento è praticamente il medesimo. L'unica differenza sta nel fatto che, almeno per il momento, la barra di Xiaomi non presenta funzioni come screenshot e registrazione schermo, ma soltanto l'avvio rapido delle app inseritevi.







Somiglianze a parte, l'aggiornamento dell'app Sicurezza all'ultima versione V5.6.9-211028.0.1 è tratto dalla ROM MIUI 12.5 China Beta 21.11.2. Vi ricordiamo che, anche se cinese, potete installare le Beta anche sul vostro smartphone, a patto di seguire questa procedura. Ma fortunatamente per noi, questa Smart Toolbox è già disponibile anche sulle ROM Global ed EEA: vi basta scaricare e installare il seguente file APK.

Scarica l'app Sicurezza V5.6.9-211028.0.1

Una volta aggiornata l'app, dovreste trovare Smart Toolbox andando nel menu “Impostazioni/Funzionalità speciali/Strumenti video“. Da qui potete decidere se averla a destra o a sinistra e quali app inserirvi. Attenzione, però, perché così facendo non avrete più a disposizione la voce Strumenti Video e la possibilità di sfruttarla per ascoltare YouTube in background.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu