Xiaomi aggiorna la Galleria con una gradita aggiunta | Download

Quando si parla di aggiornamenti Xiaomi, molto spesso ci si concentra sugli update MIUI, specialmente con l'ultima Enhanced Edition e la futura MIUI 13. Ma non dobbiamo dimenticarci che nella MIUI giocano un ruolo molto importante anche le app di sistema, come nel caso dell'app Galleria. Negli scorsi mesi, il team software si era concentrato sull'aspetto legato alle prestazioni e all'ottimizzazione del suo funzionamento. A questo giro, invece, il nuovo aggiornamento porta con sé una serie di novità più di tipo funzionale e pratico.

La MIUI riceve un nuovo aggiornamento dell'app Galleria: tutte le novità

La prima vera novità dell'app nella MIUI di Xiaomi riguarda l'aggiunta di una mappa della Galleria. Dalla schermata principale, basta cliccare sui 3 pallini in alto a destra, selezionare la voce “Mappa” e saremo reindirizzati ad un mappamondo con la geolocalizzazione di foto e video che abbiamo in Galleria (in base ai relativi metadata). Un modo simpatico per ripercorrere i propri spostamenti.

Fra le altre novità dell'aggiornamento troviamo l'aggiunta del pulsante Community nella sezione Recommended e le opzioni “Cleaner“, “Trash bin” e “Trash“. Qua possiamo usare la prima opzione per liberare la Galleria da files superflui e le altre due per gestire file e album eliminati.

Se foste interessati, potete provare l'aggiornamento Galleria v2.3.1 in versione Alpha sul vostro smartphone Xiaomi. L'ho testato su Redmi Note 10 Pro con ROM EEA e funziona tutto come dovrebbe, ad eccezione della voce Community che non è presente.

