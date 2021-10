Xiaomi aggiorna Blocco App e migliora la privacy

Si fa tanto parlare di MIUI 12.5 e della sua ultima versione Enhanced, ma intanto Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento in vista della futura MIUI 13. Mi riferisco all'update che ha ricevuto l'app Sicurezza, un aspetto primario specialmente se si tiene in considerazione il passaggio ad Android 12. Google ha costruito il suo major update proprio in tal senso, aumentando il grado di protezione offerto ai propri utenti. E lo stesso stanno facendo i produttori come Xiaomi, che già con l'attuale MIUI 12.5 ha aggiunto nuovi strumenti di salvaguardia.

Ecco come migliora Blocco App con l'ultimo aggiornamento MIUI di Xiaomi

Fra le numerose funzioni presenti nella MIUI, uno dei quelli creati da Xiaomi si chiama Blocco App ed è una delle funzioni indispensabili per coloro che tengono alla propria privacy. Come vi ho spiegato in questa guida, gli smartphone Xiaomi danno la possibilità di occultare le app installate e le relative notifiche ad occhi indiscreti. Allo stesso tempo, potete fare lo stesso con foto e video in memoria, come spiegato in quest'altra guida. Altro strumento anti-spioni è quello di nascondere l'anteprima delle app in background e anche in questo caso c'è una guida dedicata.

Ma tornando a parlare di Blocco App, l'ultimo aggiornamento dell'app Sicurezza mira a migliorarne l'interazione, introducendo una nuova interfaccia d'utilizzo. Una UI più facile da utilizzare, con l'aggiunta delle due opzioni di blocco biometrico per l'accesso e il nasconderne anche le notifiche. Se voleste provarla, potete scaricare ed installare manualmente il file APK:

Scarica il file Sicurezza v5.6.6-210928.0.1.apk

