Manca ancora un po’ a Xiaomi Auto, ma si pensa già agli store dedicati

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente intenti per la casa di Lei Jun. Con il lancio di Redmi Note 11 l'azienda ha fatto il punto della situazione, svelando le vendite astronomiche della gamma e annunciando l'apertura dello Xiaomi Store numero 10.000, un traguardo importantissimo. Per l'occasione il CEO ha rilasciato una dichiarazione che fa intravedere il futuro del brand, con un ovvio riferimento a Xiaomi Auto, la prima vettura elettrica della compagnia.

L'uscita della sua auto elettrica è ancora lontana, ma intanto Xiaomi prepara i suoi Store

L'inaugurazione del decimillesimo Xiaomi Store in tutto il mondo si è tenuta lo scorso 30 ottobre: il negozio sorge a Shenzhen, nel complesso commerciale Happy Harbor. In termini di dimensioni si parla di circa 600 m2, uno spazio di tutto rispetto anche se non si tratta effettivamente dello store più grande di Xiaomi (i più grandi sorgono a Wuhan e sempre a Shenzhen). Comunque ci troviamo alle prese con un punto vendita top caratterizzato da uno stile minimale e moderno (nel perfetto stile del brand) e in grado di offrire una panoramica sia sugli smartphone che sui prodotti tech life della compagnia.

L'apertura del punto vendita è stata anche l'occasione per un'intervista con Lei Jun: nel corso della stessa il CEO di Xiaomi ha confermato che in futuro saranno aperti molti più Store di grandi dimensioni (come il nuovo arrivato) e il motivo è ovviamente legato non ad una possibile megalomania ma all'arrivo della prima auto elettrica del brand. Xiaomi Auto (mancano ancora dettagli sul nome) arriverà ufficialmente nel corso del 2024 e l'azienda dovrà farsi trovare pronta con tutta una serie di punti vendita realizzato apposta per ospitare prodotti “ingombranti”.

