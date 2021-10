Xiaomi svela le vendite della serie Redmi Note: la cifra è spaziale!

L'evento di lancio della serie Note 11 ha portato ben tre nuovi modelli (per ora destinati solo al mercato cinese, qui trovate tutti i dettagli). Nel corso dell'evento Xiaomi ha snocciolato un po' di dati sulle vendite della famiglia Redmi Note puntando i riflettori su un ennesimo record raggiunto che fa impallidire i risultati dello scorso anno.

Xiaomi ha venduta oltre 240 milioni di Redmi Note: un nuovo record!

Le vendite della famiglia Redmi Note sono sempre state eccellenti grazie al rapporto qualità/prezzo imbattibile: a ottobre del 2019 le unità vendute erano 100 milioni, per poi salire a 140 milioni a novembre dello scorso anno. A maggio 2021 abbiamo avuto un rialzo stellare con 200 milioni di unità mentre per ottobre 2021 Xiaomi ha annunciato un nuovo record. Le vendite totali della gamma Redmi Note ha ormai superato le 240 milioni di unità e non accennano a diminuire (e chissà quanto saliranno ancora con l'avvento della serie Note 11).

Negli ultimi 5 mesi Xiaomi ha venduto oltra 40 milioni di smartphone Redmi Note, che si traduce in circa 8 milioni di unità al mese. Parlando del futuro della serie, il CEO Lu Weibing ha riconfermato la politica delle due generazioni all'anno, sottolineando che il prezzo si aggirerà sempre intorno ai 2.500 yuan (circa 340€ al cambio).

Per concludere in grande stile Xiaomi ha annunciato che entro la fine del mese di ottobre 2021 ci saranno ben 10.000 punti vendita in tutto il mondo. L'ultimo arrivato – il decimillesimo negozio… – sarà inaugurato nel complesso commerciale Happy Harbor di Shenzhen. Insomma, l'ascesa della compagnia di Lei Jun continua e non accenna a frenarsi.

