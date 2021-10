Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ ufficiali con display AMOLED e ricarica da 120W!

Ci stiamo ancora godendo l'attuale generazione che Xiaomi ha già pronto un salto in avanti per la sua storica serie Note: Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ sono finalmente ufficiali e portano novità importanti, in parte già anticipate dalla stessa compagnia. Per la prima volta la super ricarica da 120W arriva nella fascia media, una novità da non sottovalutare (specialmente per chi punta sempre al massimo ma con un occhio al risparmio).

Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ ufficiali: caratteristiche e prezzo

Il design è ormai stato sdoganato ampiamente dalla stessa Xiaomi: non abbiamo un cambio di stile radicale rispetto alla serie 9, ma si prosegue per la medesima strada (seppur con qualche minima differenza). Redmi Note 11 monta un display AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 300 Hz; non manca un vetro protettivo Gorilla Glass 5 contro graffi e urti. Il corpo ha uno spessore di 8.34 mm per un peso di 207 grammi. Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre la selfie camera da 16 MP trova spazio all'interno di un foro ridottissimo, di circa 2.96 mm.

Il comparto fotografico offre un sensore principale Samsung S5KHM2 da 108 MP – similmente a quanto visto già con Note 10 Pro – con tecnologia Pixel Binning 9 in 1, accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed un modulo da 2 MP.

Il cuore del nuovo Redmi è il chipset Dimensity 920 di MediaTek, soluzione octa-core realizzata a 6 nm, con connettività 5G ed una frequenza massima fino a 2.5 GHz. Il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore. La batteria di Redmi Note 11 Pro è un'unità da 5.160 mAh con ricarica rapida da 67W, in grado di ricaricare completamente il dispositivo in circa 43 minuti. Altra caratteristica degna di nota è la presenza di speaker simmetrici targati JBL, una chicca da non sottovalutare (utile per godere al meglio dei contenuti multimediali). Non mancano poi NFC, Wi-Fi 6, resistenza a liquidi e polvere di tipo IP53 e perfino un sensore IR.

Passando a Redmi Note 11 Pro+, in questo caso la novità principale è ovviamente la tanto chiacchierata super ricarica da 120W (ma la batteria scende a 4.500 mAh). Fino a questo momento si è trattata di una prerogativa di alcuni modelli top di Xiaomi, ma ora arriva per la prima volta nella fascia media grazie alla famiglia Note.

A parte questa differenza, i due modelli Pro della serie condividono tutte le specifiche: si tratta quindi di una scelta completamente affidata agli utenti, che potranno decidere se fare a meno della super ricarica oppure puntare alla massima potenza.

Ovviamente non poteva mancare anche Redmi Note 11 standard, versione base della serie. Il “piccolo” del trittico è dotato di un display LCD, questa volta con refresh rate a 90 Hz (ma sempre con risoluzione Full HD+). A differenza dei fratelli maggiori a questo giro troviamo il chipset Dimensity 810 5G a muovere il tutto. La fotocamera scende a 50 MP, con un sensore aggiuntivo da 8 MP; frontalmente abbiamo il medesimo modulo da 16 MP (sempre in un punch hole ultra-ridotto). Completa il quadro una batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W. Ritorna la certificazione IP53 e – ovviamente – non manca l'intramontabile mini jack cuffie. Il modello base ha debuttato anche nella versione Trend Limited Edition, con una back cover stilosa ed una confezione di vendita realizzata ad hoc.





Il prezzo di Redmi Note 11 Pro è di 242€ al cambio (1.799 yuan) per la versione da 6/128 GB, proposta in offerta lancio a 1.599 yuan, ossia soli 215€ al cambio attuale. Passando invece alla versione superiore Redmi Note 11 Pro+, in questo caso il prezzo sale a 1.999 yuan (6/128 GB), in offerta lancio a 1.899 yuan (circa 255€ al cambio). Infine si concludere con il modello standard: Redmi Note 11 è stato lanciato al prezzo di partenza di soli 161€ al cambio, ossia 1199 yuan. La versione Trend Limited Edition viene proposta invece a 364€ al cambio (2.699 yuan) per la sola configurazione da 8/256 GB.

Per tutti i dettagli sulle specifiche complete ed i prezzi di tutte le varianti date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato alla serie Note 11.

