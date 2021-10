Redmi Watch 2 svelato: ecco quando arriverà il nuovo indossabile!

Xiaomi svela a sorpresa Redmi Watch 2, in arrivo a stretto giro: ecco i primi dettagli sul nuovo indossabile della casa cinese, con tutte le novità e le indiscrezioni su caratteristiche, specifiche, design, prezzo e disponibilità sul mercato.

Redmi Watch 2 quasi ufficiale: Xiaomi conferma design e uscita

Quella che vedete in alto è la prima versione dell'indossabile della costola di Xiaomi: Redmi Watch 2 mantiene il medesimo design, ma appare leggermente più snello e dotato di un display più ampio (almeno all'apparenza). Inoltre il pulsante fisico si sposta al centro del frame destro mentre nel primo capitolo era posizionato verso l'alto. Differenze minime, ma restiamo in attesa di ulteriori immagini per scoprire se ci saranno altre migliorie nel look.





In termini di caratteristiche e specifiche si brancola ancora nel buio. Stando a quanto anticipato dalla casa cinese, il nuovo indossabile migliorerà lo schermo, le modalità dedicate allo sport, il monitoraggio della salute, l'esperienza utente e la ricarica.

Volendo basarci sul modello precedente, dovremmo avere un display più ampio di 1.4″, una soluzione AMOLED ovviamente. Inoltre è impossibile non aspettarsi la presenza dell'impermeabilità fino a 5 ATM, dell'NFC e del microfono per interagire con l'assistente vocale XiaoAI. Redmi Watch è dotato di una batteria da 230 mAh, con ricarica da 5W e fino a 7 giorni di autonomia: per Watch 2 aspettiamo quindi un upgrade anche per queste caratteristiche.

L'evento di lancio di Redmi Watch 2 è fissato per il 28 ottobre, insieme alle serie Note 11. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo ma difficilmente avremo un aumento eccessivo rispetto ai 269 yuan del primo capitolo (circa 36€ al cambio attuale).

