MIUI 13 scalpita: Xiaomi introduce il nuovo font

Dopo aver parlato dei primi test Global ed EEA per la MIUI 13, si torna a parlare della nuova UI di Xiaomi, questa volta il tema è il font. Per quanto sottovalutato possa essere, il font è un punto piuttosto importante dell'interfaccia, in quanto è uno dei primi elementi grafici che vediamo quando la si inizia a utilizzare. Fortunatamente la flessibilità della MIUI permette comunque di usare qualsiasi font: a tal proposito, vi ricordo che per quello c'è una guida dedicata. Ma con la 13esima edizione Xiaomi ha deciso di fare un cambiamento.

Xiaomi ha pronto il nuovo font che utilizzerà a bordo della MIUI 13

Un cambiamento che non avveniva da qualche anno, cioè da quando il font Mi Lan Pro VF venne introdotto con la MIUI 11 verso fine 2019, una lieve variante del precedente Mi Lanting Pro. Da allora abbiamo avuto MIUI 12 e 12.5, dove però il font era rimasto immutato, anche se già con la 12.5 Enhanced si era iniziato a vedere qualche cambiamento in tal senso. All'interno delle ultime ROM Beta il font era cambiato da Mi Lan Pro VF a Mi Sans, cioè il nome di quello che sarà il font della MIUI 13.

A dire il vero, nelle ultime ROM Beta i font individuati sono due: Mi Sans e Mi Prototype 210317, ma il secondo è semplicemente una versione in grassetto del primo. Mi Sans porta con sé uno stile ovale e con linee più morbide, in qualche modo simile a OnePlus Slate e Google Sans.

Prima –> dopo

Da notare che, all'interno del suo database, Mi Sans porta con sé due nuovi caratteri, utilizzabili in alternativa alla lettera “M” con la tastiera Xiaomi. Questi caratteri rappresentano il nuovo logo dell'azienda, su cui ricordiamo c'è stata un po' di polemica.

Come provare Mi Sans senza MIUI 13

Il font Mi Sans debutterà ufficialmente con la MIUI 13, ma se foste curiosi di provarlo con mano sappiate che potete già scaricarlo da questo link. Una volta scaricato, vi basterà seguire la procedura spiegata alla fine di questo articolo per installarlo.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi