Come installare centinaia di temi su Xiaomi con MIUI Themez

Ad inizio 2020 una notizia ha messo il sorriso sul volto dei possessori di smartphone Xiaomi: il ritorno ufficiale in Europa dell'app MIUI Temi. Dopo un periodo di stasi, si è deciso di tornare alla normalità, rendendo nuovamente disponibile questa tipologia di personalizzazione della UI. Nel frattempo si è discusso di alternative al blocco, poi rivelatosi temporaneo, dei temi in Europa. Da questa situazione sono nate realtà come quella di cui vi vogliamo parlare oggi, ovvero MIUI Themez.

MIUI Themez vi dà accesso a tantissimi temi per i vostri smartphone Xiaomi

Che siano Xiaomi o meno, spesso gli utenti vogliono personalizzare i propri dispositivi e con MIUI Themez si ha una possibilità ulteriore. Per quanto l'app ufficiale sia tornata a disposizione di noi europei, avere una piattaforma alternativa significa una maggiore scelta nel rendere unica la facciata del software. Il sito è aggiornato su base quotidiana, con una lista degli ultimi temi aggiunti al database. È anche diviso per categorie, potendoli filtrare sott vari aspetti: MIUI 12 e 11, ma anche iOS, Premium, Gradient, Minimal, Dark, Pixel, OnePlus, One UI ed altri ancora. Fate attenzione, perché i temi potrebbero richiedere la presenza della MIUI 12, pertanto assicuratevi di avere il firmware richiesto.

Consulta tutti i temi per Xiaomi da MIUI Themez

Come installare i Temi per Xiaomi di MIUI Themez

Una volta che si è scelto il tema che vogliamo avere sul proprio smartphone Xiaomi, nella pagina dedicata si trova il file MTZ da scaricare. Questo file va applicato seguendo una determinata procedura:

Scarica il file MTZ sullo smartphone che volete personalizzare (altrimenti copiatelo da PC sulla sua memoria interna) Installa l'app Theme Editor For MIUI dal Google Play Store Apritela, cliccate su “Browse” e selezionate il file MTZ Cliccate su “Start“, poi su “Next“, infine su “Finish” e confermate con “Install“

Se avete fatto tutto correttamente, dovreste vedere il tema applicato anche all'interno dell'app ufficiale MIUI.

