Recensione Mibro Lite: lo sport al polso con convenienza

I primi mesi autunnali vogliono dire spesso una cosa: la ripresa dell'attività fisica. E con la tecnologia attuale, poter monitorare i propri esercizi, i wearable sono dalla nostra parte. Ma se non vogliamo spendere oltre centinaia di euro, a cosa possiamo affidarci? Una soluzione potrebbe essere il Mibro Lite, smartwatch pensato per lo sport con caratteristiche interessanti e che abbiamo provato per la recensione: ci avrà convinti?

Recensione Mibro Lite | Smartwatch per lo sport

Contenuto della confezione

La confezione del Mibro Lite di questa recensione è sempre molto semplice ma ha tutto quello che serve: oltre all'orologio, troviamo infatti il cavo di ricarica con attacco proprietario e la manualistica. Serve qualcosa in più? In realtà no.

Design e materiali

Rispetto al Mibro Color provato qualche tempo fa, il modello Lite ha una cassa circolare, è davvero molto leggero (pesa solo 48 grammi) ed è anche molto fine nel design. I materiali sono veramente buoni, seppur in silicone e plastica, ma sono veramente gradevoli al tatto. Anche il vetro del display, 2.5D, dona una certa eleganza al contesto. L'indosso al polso è davvero comodo e sta bene anche su polsi più importanti, nonostante sia appunto sottile e leggero.

Display

Così come il già citato Color, anche qui il display è il punto di forza del dispositivo. Stavolta però il pannello è AMOLED e quindi ne guadagna non poco in colori e visibilità sotto l'esposizione della luce. Inoltre, sebbene sia da 1.3″, la forma circolare gli dona una circonferenza importante e quasi sembra più ampio.

Ad essere onesti, non è facile trovare un AMOLED in questa fascia di prezzo, spesso affidata a pannelli TFT scoloriti o se c'è, è relegato alle smartband.

Hardware – Recensione Mibro Lite

Molto completo il comparto hardware di questo smartwatch Mibro. Come sempre non manca il sensore per il battito cardiaco, in tempo reale 24/7, quello per l'ossigeno nel sangue (SpO2) ed il rilevatore di fatica, che si sono rivelati sostanzialmente precisi.

La vibrazione è discreta e non disturba. Lo smartwatch inoltre è impermeabile con certificazione IP68, così da poter correre senza problemi. Sollevamento del polso okay, più veloce del modello Color.

Software

Il software creato per i Mibro è sempre molto apprezzabile, ma la rilevazione del Meteo purtroppo ha sempre il solito “problema”: ci indica 5-6 °C in più rispetto a quanti ne facciano in realtà. Presente la sempre apprezzata Calcolatrice, molto utile, oltre ai vari reminder per la sedentarietà e i liquidi, che a chi l'ha provato fanno più che bene.

Quanto alle attività sportive, sono 15 in tutto: Calcio, tapis roulant (cardio), passeggiata, Badminton, Ciclismo, passeggiata in salita, Trekking, Yoga, Basket, Tennis, Corsa all'esterno, Ciclismo all'esterno, Macchina ellittica, Sollevamento Pesi e allenamento libero. Abbiamo provato il tapis roulant e l'allenamento libero e dobbiamo dire si è comportato bene, considerando la sua fascia di prezzo. Il sudore non ha intaccato granché la scocca e quindi possiamo dire che per lo sport è decisamente promosso.

L'applicazione Mibro Fit è sempre molto ben fatta, immediata da usare e soprattutto ci riporta sempre il quadro completo di quello che facciamo quotidianamente. Tra le migliori di questo tipo. La ricezione notifiche è precisa e si gestisce facilmente.

Autonomia

La batteria da 230 mAh regala anch'essa soddisfazioni, tanto da definirla un punto di forza. Infatti, riusciamo ad ottenere fino a 10 giorni in modalità non connessa, ma anche 8 giorni in modalità connessa e con attività sportive effettuate. Insomma, non dovrete temere di doverlo ricaricare appena possibile.

Recensione Mibro Lite – Prezzo e conclusioni

Cosa ne traiamo quindi da questa recensione del Mibro Lite? Parliamo di uno smartwatch completo per chi cerca le funzioni base e che non disdegna anche funzioni non comuni su smartwatch di questa fascia di prezzo. Tra l'altro è uno dei wearable con display AMOLED più convenienti sul mercato. Insomma, se vi serve uno smartwatch per fare attività fisica e volete rimanere nel range dei 40-50€, Mibro Lite è indicatissimo.

Ma dove possiamo acquistarlo? Mibro Lite è disponibile su AliExpress ed il link lo trovate qui sotto. Vi consigliamo però di acquistarlo dal 27 al 30 settembre 2021, in quanto potrete ottenerlo a 43.99$, applicando il Coupon venditore della pagina, ma solo per i primi 500 utenti.

