Sharp porta nuovi QLED Android, audio di alta qualità ed elettrodomestici smart 2022

Sharp, da anni, si impone come player dell'elettronica e della tecnologia in generale con prodotti sempre molto interessanti e dal grande rapporto qualità/prezzo. E Sharp anche per il 2022 non ha deluso, portando una nuova gamma di smart TV, sistemi audio e anche elettrodomestici smart.

Sharp: ecco tutti i nuovi prodotti presentati per il 2022

Smart TV Android QLED Sharp EQ

I primi prodotti ad essere presentati sono un debutto per il brand nipponico in Europa. Infatti, arrivano i nuovi smart TV Android 11 QLED della serie Sharp EQ, con diagonale che va dai 50″ ai 75″ e fornisce utta una serie di feature di grande impatto. A cominciare dal supporto ad HDR10, HLG, Dolby Vision con riproduzione colori a 12-bit, il picco di luminosità a 400 nit e soprattutto la rinnovata tecnologia AQUOS Motion per una miglior fluidità delle immagini. Anche l'audio poi vuole la sua parte con speaker Harman/Kardon da 24W con DTS:X e Dolby Atmos.

I nuovi QLED Sharp EQ Android saranno disponibili dal primo trimestre del 2022 con prezzi al pubblico di 799€ (50″), 899€ (55″), 1.199€ (65″) e 1.599€ (75″). Tutte le diagonali saranno disponibili due colori.

Audio DAB, Speaker e Streaming Micro System

Dal video all'audio, con i nuovi prodotti di Sharp per il suono, a partire dalle linee di DAB Radio Tokyo e Osaka, che permettono di avere una qualità di segnale superiore e si dividono in vari formati in base alle proprie esigenze. Inoltre, la serie Osaka è dotata anche di un comodo schermo a colori per poter visualizzare più attività multimediali. Passando oltre, abbiamo anche il nuovo Streaming Micro System IXL-B615I, per l'internet radio ma anche un sistema Bluetooth-in per la musica in streaming, oltre ad un lettore CD ed ingressi Aux e USB. Infine, arriveranno anche i parti speaker PS-949, le casse Wi-Fi da scaffale CP-SS30 e gli speaker portatili CP-LS100 e CP-LS200.

Il prezzo sono così suddivisi: Tokyo Portable 49€, Tokyo Mono 59€, Tokyo All-in-One 149€, Tokyo Micro 129€, Osaka Pocket 69€, Osaka Mono 89€, Osaka Stereo 109€, Streaming Micro System IXL-B615I 189€, casse wi-fi da scaffale CP-SS30 119€, party speaker PS-949 249€, speaker portatili CP-LS100 e CP-LS200 299€ e 499€.

Soundbar

Sempre restando in tema audio, Sharp ha presentato la nuova soundbar HT-SBW202, dotata delle seguenti feature: potenza massima in uscita 200 watt, subwoofer wireless che offre un suono cinematografico senza il fastidio dei cavi, connessione HDMI ARC/CEC che permette di controllare la soundbar con il telecomando del televisore, streaming audio wireless via Bluetooth, ingresso digitale ottico per una trasmissione audio superiore, ingresso Aux da 3,5 mm per collegare dispositivi esterni, riproduzione USB compatibile con MP3 e WAV (sono supportate le unità fino a 32GB), equalizzatore con 3 preset + EQ personalizzata Telecomando con regolazione dei bassi e degli alti, display LED dimmerabile e pulsanti per accedere alle funzionalità collocati sulla soundbar, montaggio a muro o installazione da tavolo.

La soundbar Sharp HT-SBW202 è ora disponibile ad un prezzo di 189€.

Smart Appliances Solutions – Elettrodomestici

Chiudiamo la carrellata di nuovi prodotti Sharp per il 2022 con vari elettrodomestici smart o meglio, le Smart Appliances Solutions del brand. Si parte con i nuovi purificatori d'aria KIN40 e KIN50 con tecnologia Sharp Plasmacluster Ion Technology PCI25000 e filtri a 3 stadi per rimuovere fino al 99% dei batteri. Oltre a questi, abbiamo anche il purificatore PN1 con tecnologia Sharp PCI7000. Questi purificatori possono essere poi registrati per ottenere ben 5 anni di garanzia.

Passando oltre, abbiamo anche i nuovi microonde Sharp della serie P e Q, con ampio spazio di cottura e tecnologia inverter (serie Q), per una cottura di alto livello e senza problemi. In più, è stato presentato il nuovo diffusore di aromi ad ultrasuoni DF-A1E-W, con serbatoio da 200 ml e 3 impostazioni LED. Infine, abbiamo i nuovi deumidificatori da 16 litri e 20 litri.

I purificatori d'aria Sharp KIN40, KIN50 e PN1 saranno disponibili nel Q4 2021 al prezzo di vendita consigliato di 569€, 689€ e 119€. Le serie P e Q di Sharp saranno disponibili nel Q4 2021. I prezzi raccomandati partono da 89€ fino a 259€. L'Aroma Diffuser DF-A1E-W sarà disponibile nel dicembre 2021 per un prezzo al dettaglio consigliato di 39€. La nuova gamma di condizionatori e deumidificatori portatili sarà lanciata nel Q1/Q2 2022. Il prezzo di vendita consigliato per i condizionatori portatili andrà da 399€ a 649€.

