Blackview BV6600 Pro: la fotocamera termica è alla portata di tutti con il nuovo rugged

Sempre più spesso assistiamo al debutto di rugged dotati di fotocamera termica, ma al momento i dispositivi di questo tipo dal prezzo abbordabile si contano sulle dita di una mano. Ma ora la compagnia cinese ha presentato una nuova soluzione che promette fuoco e fiamme, specialmente per quanto riguarda il prezzo: andiamo a scoprire tutto sul nuovo Blackview BV6600 Pro, fresco di lancio!

Blackview BV6600 Pro debutta

Design, display e specifiche tecniche

Il rugged phone Blackview BV6600 Pro è il terzo smartphone del brand dotato di una fotocamera termica FLIR: spinta dal successo dei precedenti modelli l'azienda ha pensato bene di realizzare il dispositivo ancora più accessibile, in grado di portare questa tecnologia a tutti gli utenti interessati. Oltre ad essere un dispositivo ultraresistente – con certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810G – lo smartphone funge anche da pratica power bank, vista la presenza di una batteria da 8.580 mAh con supporto alla ricarica inversa.

Frontalmente trova spazio un display da 5.7″ HD+ in 18:9 mentre all'interno della scocca abbiamo un chipset Helio P35 di MediaTek, soluzione octa-core coadiuvata da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre il supporto NFC permette di utilizzare i pagamento contactless. Presente all'appello uno slot dual SIM 4G, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, una fotocamera Samsung da 16 MP e Android 11 (tramite interfaccia Doke OS 2.0).

Com'è ovvio, il punto di forza più importante di Blackview BV6600 Pro è di certo la fotocamera termica, una soluzione utile sia in ambito professionale che durante le giornate in campeggio!

Blackview BV6600 Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Blackview BV6600 Pro è ora in vendita su AliExpress, in offerta lancio a 246€. Se volete saperne di più qui trovate la pagina del prodotto sul sito ufficiale. Inoltre, per chi cerca un rugged ma non necessita della fotocamera termica è presente anche il modello BV6600E, ad un prezzo ancora più economico.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu