Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 gioca al ribasso: il prezzo scende ma la qualità è spaziale

State cercando un laptop top ma puntate ad una soluzione “compatta”? Niente paura perché anche questa volta Xiaomi corre in vostro soccorso per accontentarvi, con un modello dotato di un comparto tecnico da primo della classe, una scocca premium ed dimensioni per nulla ingombranti: il laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 gioca al ribasso grazie alle nuove offerte di Banggood con codice sconto!

Aggiornamento 24/09: il notebook scende ancora di prezzo con questi nuovi coupon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto e offerte per Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021: le migliori promo del momento

Il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021, similmente al fratello maggiore, arriva con caratteristiche da vero top anche se con qualche piccolo compromesso. In questo caso abbiamo un display da 14″ LCD con risoluzione 2.5K ma con refresh rate maggiorato, a 120 Hz. Squadra vincente non si cambia e infatti anche nella versione da 14″ troviamo processori Intel Core 11th Gen, sia i7-11370H che i5-11300H, con grafica MX 450.

Per le memorie abbiamo 16 GB di RAM e storage da 512 GB SSD-PCI; non mancano poi la medesima tastiera retroilluminata, il lettore d'impronte digitali ma una batteria “meno capiente”, da 56 Wh ma sempre con ricarica da 100W.

Il nuovissimo Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con nuovi ribassi super sia per la versione i5 che quella i7, in entrambi i casi con grafica MX450. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme ai coupon da utilizzare in base alla versione: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

