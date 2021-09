Xiaomi 11 Lite 5G NE potrebbe avere fino a 4 anni di aggiornamenti

Con i nuovi modelli della gamma 11T, la compagnia di Lei Jun ha annunciato una politica di aggiornamenti Android più chiara e – soprattutto – esteta: lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato anche a Xiaomi 11 Lite 5G NE, versione rinnovata del “piccolo” della famiglia!

Xiaomi 11 Lite 5G NE: questa potrebbe essere la politica di aggiornamenti Android

Stando a quanto riportato da un noto leaker, la politica di aggiornamenti Android destinata ai due modelli top potrebbe essere estesa anche a Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il dispositivo dovrebbe quindi beneficiare di almeno 3 major update di Android e di 4 anni di aggiornamenti dedicati alla sicurezza. L'indiscrezioni arriva in occasione del lancio del nuovo mid-range in India, previsto per il prossimo 29 settembre.

Some stuff about Xiaomi 11 Lite NE



•First phone with the Xiaomi branding.

•Will get 3 major Android update & 4 years of Security updates.

•Supports a new pay method (NFC)

•Gets Google Dialer, Duo & Messages.

•4 colors, 2 RAM/storage options.



Definitely above 22k — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 24, 2021

Durante l'evento di lancio globale del dispositivo, Xiaomi non ha specificato nulla in merito alla politica di aggiornamenti, limitandosi a sottolineare solo il programma per i terminali della serie 11T.

In fondo, stando a quanto dichiarato da Xiaomi nel blog ufficiale (trovate il link in fonte), l'azienda ha annunciato di stare valutando la possibilità di estendere il ciclo di vita di altri smartphone e proporre anche per altri dispositivi la nuova politica (che, ricordiamo, prevede 3 versioni di Android e 4 anni di update di sicurezza). Di conseguenza, partire con un modello nuovo di zecca come Xiaomi 11 Lite 5G NE potrebbe essere la mossa giusta, anche per promuoverne l'acquisto.

Comunque vi ricordiamo che per ora si tratta solo di un'indiscrezione e che manca ancora la conferma ufficiale da parte di Xiaomi. Teniamo le dita incrociate e restiamo in attesa di novità!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu