Sono tanti gli smartwatch e le smartband low cost che alimentano un mercato sempre più appetibile ed interessante. Ma non sempre restituiscono una qualità alta, quindi bisogna dover rinunciare sempre a qualcosa. Ebbene, Mibro Color in recensione è uno smartwatch che non ha bisogno di rinunciare a molto, se non a nulla, pur costando molto poco, ma cosa ci ha convinto davvero?

Recensione Mibro Color | Smartwatch

Contenuto della confezione

Nonostante la confezione sia curata e carina da vedere, è pressoché essenziale. Nel senso, oltre al Mibro Color della recensione abbiamo solo il cavo di ricarica magnetico proprietario, la manualistica ed una piccola brochure per scaricare l'applicazione Mibro Fit. Ad esser onesti, sono questi i “sacrifici” che si dovrebbero fare per mantenere il prezzo competitivo e quindi va bene così.

Design e materiali

Non premium, ma molto buoni i materiali. Il design del Mibro Color è gradevole seppur resta nel range di prodotti dello stesso tipo molto simili. Il vetro utilizzato per il display l'abbiamo trovato ben curato, con gli “spigoli” intorno ai bordi che ha un non so che di originale.

Il cinturino, di silicone, è molto resistente anche tirando un po' di più. L'abbiamo trovato sottile, è vero, ma è fatto davvero bene. Insomma, questo Mibro Color è bello da vedere.

Display

È la Core feature di questo smartwatch. Senza dubbio alcuno, il display del Mibro Color in recensione è il maggior pregio del prodotto. Sebbene non sia AMOLED, il pannello da 1.57″ è davvero luminoso e dettagliato. Alla vista di quanto offerto sin da subito, siamo rimasti anche un po' sorpresi, piacevolmente, di quanto Mibro si sia impegnata per fornire un display valido.

Detto francamente, non ha quel senso di “giocattoloso” che di solito troviamo in prodotti di questo tipo. Il brand ha deciso di creare un prodotto quasi maturo per ogni esigenza, come vedremo dopo.

Hardware – Mibro Color

Quando si approccia a prodotti non costosi, per essere un buon prospetto abbiamo bisogno che l'hardware funzioni bene. E l'hardware di questo Mibro Color fa quello che deve. Infatti, la sensoristica l'abbiamo trovata molto precisa, visto i rilevamenti di battito cardiaco, ma soprattutto dell'ossigeno del sangue (SpO2) sono precisi e tanto basta per rendersi un buono smartwatch. Chicca da non perdere è il rilevatore di fatica, cosa non comune. Vibrazione non eccessiva. Certificazione d'impermeabilità fino a 5 ATM e 50 metri sono un plus. Quello che forse non ci è piaciuto è la visualizzazione del display quando si solleva il polso, non immediata.

Software

Secondo grande punto a favore del Mibro Color in recensione, con un solo, piccolo “ma”. Infatti, tutto quello che si chiede al software di questo smartwatch funziona bene, soprattutto è tradotto bene e viene costantemente aggiornato. I reminder di sedentarietà e di assunzione di liquidi sono davvero utilissimi e possono essere settati negli orari che preferiamo. In particolare il secondo è stato d'aiuto a chi ha recensito il prodotto. Per le attività sportive, ne abbiamo 15 e sono, nell'ordine: Calcio, tapis roulant (cardio), passeggiata, Badminton, Ciclismo, passeggiata in salita, Trekking, Yoga, Basket, Tennis, Corsa all'esterno, Ciclismo all'esterno, Macchina ellittica, Sollevamento Pesi e allenamento libero. Pochi ma sicuramente buoni. Chicca non da poco la presenza della calcolatrice, difficile da trovare in questo tipo di prodotti.

Ma tornando alla questione aggiornamenti, dall'app Mibro Fit si possono ottenere tutte le informazioni importanti che rileva lo smartwatch ma soprattutto eseguire gli update che sono davvero molto frequenti, visto che nel periodo di prova si è aggiornato almeno 3 volte. Anche l'applicazione è di per sé aggiornata e ci sentiamo di premiarla. Unica pecca, citata sopra, è il rilevamento della temperatura esterna, purtroppo di 5-6 °C più alta della realtà. Un piccolo peccato che forse si può soprassedere.

Autonomia

Terzo punto a favore del Mibro Color. La batteria da 270 mAh fa un lavoro ben più che dignitoso, portando l'autonomia a circa 14 giorni senza sforzi. Non essendo un prodotto costoso, spesso bisogna aspettarsi di tutto, invece questo smartwatch si comporta davvero bene per ciò che offre in termini di autonomia.

Recensione Mibro Color – Prezzo e conclusioni

Vendiamo quindi al dunque di questa recensione. Il prezzo di Mibro Color non solo giustifica qualche eventuale pecca presente nello smartwatch, ma lo eleva anche per ciò che offre. Infatti, che voi lo acquistiate su AliExpress o sullo store YouPin Lab, il fatto che costi circa 30€ è un plus non indifferente.

E veniamo a questo punto alle conclusioni. A chi va questo smartwatch? Anzitutto agli utenti senza grosse pretese ma che potrebbero rimanere sorpresi dalla buona qualità del Mibro Color, ma anche a chi si vuole approcciare come neofita ai prodotti indossabili smart. E questo prodotto è ciò che può fare da “entry pass” in questo senso.

