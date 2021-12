Huawei AppGallery cresce ancora a fine 2021 e si riempie di novità

Presente già da qualche tempo, Huawei AppGallery è lo store proprietario del brand che mese dopo mese cresce sempre di più, aumentando il parco applicazioni con i HMS (Huawei Mobile Services). E con le ultime novità, a fine 2021 c'è la consapevolezza che la crescita è diventata quanto mai importante, sia in termini di servizi, sia in termini di utenti.

Huawei AppGallery: tutte le novità di fine 2021

Quali sono quindi le aggiunte di cui si avvale lo store di Huawei? Si parte dall'arrivo dell'applicazione di Buddyfit, la nota app Health and Fitness che fornisce tutto il necessario per avere una traccia completa dei nostri parametri vitali. Dalla forma fisica all'energia di ENI Live, che ci permette di pagare i rifornimenti ENI Station e anche i parcheggi degli ENI Parking in maniera sicura. Infine, arriva anche l'app Buoni Up Day, in cui monitorare i buoni pasto, sia elettronici che cartacei, così da pagare la pausa pranzo direttamente da smartphone.

Le app più utili presenti

Chiudiamo con un recap sempre utile delle applicazioni più importanti già presenti su AppGallery, che spaziano in varie categorie come può essere quella dei social network o delle app di messaggistica, ma anche per Video & Entertainment, dove possiamo trovare i servizi di streaming più noti a disposizione, come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Rai Play, Twitch, DAZN, Sky Go, Boing App e Now TV.

E per chi cerca la propria banca per averla a portata di mano su smartphone? Nessun problema! Infatti, Huawei mette a disposizione numerosi circuiti nazionali tra i più noti, come Intesa Sanpaolo, ma anche Unicredit, Fineco, UBI, BPER, YouApp (BPM), Hype, Mediolanum e BCC, oltre all'ultima aggiunta Credem. Insomma, tutte queste applicazioni non fanno altro che alimentare quello che è ormai il terzo store di categoria al mondo, che cresce sempre più in soluzioni per l'utente.

