GizAwards 2021: i migliori robot aspirapolvere dell’anno!

L'anno sta per volgere al termine ed è arrivato il momento di fare i conti e di scoprire quali sono stati i migliori prodotti. In poche parole è tempo dei GizAwards 2021 ed è il momento di incoronare i migliori robot aspirapolvere dell'anno! Chi sarà il vero campione delle pulizie intelligenti?

Quello dei robot aspirapolvere è ormai un settore ampio e consolidato, costellato di nomi noti. Tanti sono i brand cinesi che sono stati in grado di offrire soluzioni economiche e complete o prodotti di punta proposti a prezzi convenienti. Sempre più utenti hanno deciso di affidarsi ad un robottino ed il motivo è presto detto: zero lavoro e zero preoccupazioni! Sarà lui a pulire al posto vostro e ormai si tratta di modelli così avanzati da fungere anche da lavapavimenti. Avete dei tappeti e temete di rovinarli? Niente paura perché intelligenza è la parola d'ordine: ormai ci sono soluzioni in grado di rilevare automaticamente gli ostacoli e la tipologia di pavimento, di mappare con precisione l'ambiente in cui si muovono. Insomma, ormai i robot aspirapolvere sono davvero completi ed con i nostri GizAwards 2021 andremo ad incoronare i migliori di quest'anno!

1 – ECOVACS Deebot N8+

Il campione del nostro podio è lui, ECOVACS Deebot N8+. Si tratta di un robot aspirapolvere super completo ed efficiente, potente e preciso. Il dispositivo è accompagnato dalla pratica base di svuotamento: oltre che ricaricare il robottino, la base permette anche di svuotare automaticamente il box dello sporco, il modo che il vostro fido alleato sia sempre pronto per le pulizie di casa! Deebot N88 aspira e lava allo stesso tempo, grazie al mop integrato e al serbatoio dell'acqua incluso: quatto livelli di pulizie per la massima igiene!

Grazie al sistema TrueMapping – che combina la tecnologia laser con dei sensori dTOF avanzati – è in grado di mappare l'ambiente con la massima precisione, per evitare ostacoli e pulire al meglio. Il tutto è racchiuso in una scocca minimale e semplice, perfetta per qualsiasi ambiente. Per concludere vi ricordiamo che si tratta di un dispositivo smart, gestibile tramite app oppure grazie ai comandi vocali (con Alexa). Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione!

2 – Roborock S7

Unico, inimitabile, intramontabile: è il robot aspirapolvere Roborock S7, uno dei più completi e affidabili, oseremmo dire “quasi” perfetto. Dotato di una potenza di aspirazione di 2.500 PA ed un motore da 3.000 giri al minuto (con una frequenza di 50 Hz), il robottino è in grado di rimuovere lo sporco in modo rapido e a tutto tondo. Si tratta ancora una volta di un dispositivo in grado di aspirare e lavare, dotato di una batteria capiente (da 5.200 mAh), funzione di sollevamento automatico del mop per proteggere i tappeti, una funzione di mappatura precisa ed accurata e – ovviamente – i controlli tramite applicazione. E poi parliamo di Roborock, uno dei brand più affidabili sulla piazza e storico partner di Xiaomi!

3- Roidmi Eve Plus

Il podio si conclude con Roidmi Eve Plus: ancora una volta un marchio storico, sinonimo di qualità e convenienza. Anche a questo giro è presente un design essenziale, pulito, fresco e lineare: il minimal ormai è l'unica lingua per la stragrande maggioranza dei prodotti tech! Per quanto riguardai il nostro Eve Plus, si tratta di un robottino dotato di una potenza di aspirazione da 2.700 PA, una batteria da 5.200 mAh e controlli tramite app (anche con comandi vocali via Alexa e Google). Ciliegina sulla torta, ritroviamo una base di svuotamento: il dispositivo si pulisce praticamente da solo e la manutenzione è al minimo. Pulizia completa ed efficiente per tutta la casa… senza alzare un dito! Anche in questo caso la nostra recensione è l'occasione perfetta per saperne di più.

