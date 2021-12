Xiaomi 12 a un passo dall’uscita: ufficiale la data di presentazione!

La serie Xiaomi 12 ha una data di presentazione ufficiale: i nuovi top di gamma del brand cinese arriveranno poco dopo Natale e promettono fuoco e fiamme per tutti gli appassionati della compagnia (e non solo)!

Xiaomi 12, 12 Pro e 12X sono in arrivo: svelata la data di presentazione

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, finalmente la casa di Lei Jun si è decisa a vuotare il sacco. Il poster comparso poco tempo fa si è rivelato veritiero, preannunciando quello che ora è stato confermato ufficialmente: la data di presentazione della serie Xiaomi 12 è fissata per il 28 dicembre, tramite un evento che si terrà in Cina (visibile in streaming, ovviamente). Come visto dal poster leak, ora confermato, il testimonial della gamma top è il velocista cinese Su Bingtian.

Le curiosità continuano con gli altri poster condivisi dal fondatore Lei Jun: per prima cosa viene svelato il design frontale di Xiaomi 12 e del fratello maggiore Pro. La versione base sarà un top di gamma di dimensioni contenute, maneggevole e leggero; chi cerca un pannello più ampio si troverà a suo agio con la variante Pro. In entrambi i casi abbiamo uno schermo con punch hole per la selfie camera.





Inoltre il CEO di Xiaomi ha confermato che la gamma arriverà con a bordo “una nuova generazione di processori Snapdragon 8“. Non viene fatta menzione esplicita del Gen 1: cosa bolle in pentola? Infine, segnaliamo che tra Lei Jun ed altri dirigenti su Weibo sembra confermata la presenza sia del modello 12 che del fratellone Pro e di Xiaomi 12X.

Volete sapere di più sulla serie Xiaomi 12? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali!

