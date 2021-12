Potrebbe non esserci nessun OnePlus 10

E se OnePlus 10 non esistesse? È questa la domanda che ne consegue da una delle ultime indiscrezioni che gravitano attorno alla compagnia di Pete Lau. Per i primi due anni di attività, OnePlus si è limitata a lanciare un solo top di gamma all'anno, cambiando strategia dalla terza generazione di telefoni. Era il 2016 quando OnePlus 3 veniva affiancato dal 3T, serie “T” che ha accompagnato l'azienda per tre anni di top di gamma. Un modello a inizio anno e uno a fine anno con specifiche migliorate, in modo da tenere il passo con una concorrenza molto più prolifica come Xiaomi, Huawei, Samsung e compagnia varia. Ma dal 2019 la politica di produzione della fascia alta ha subito altre modifiche, a partire dall'introduzione del modello Pro per la serie 7.

La serie OnePlus 10 potrebbe comporsi di un unico modello

Per la prima volta, quindi, i top di gamma che OnePlus lanciò a inizio 2019 erano due e non più uno, a cui poi seguirono altri due modelli a fine anno. Nel 2020 c'è stato un altro cambio di passo: da quattro top di gamma si è passati a tre, con OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Di nuovo, nel 2021 altro cambio: solo due top di gamma, OnePlus 9 e 9 Pro e addio serie T. Al suo posto è subentrata la serie R, con modelli sempre di fascia alta ma destinata a una fascia più economica.

I see just 1 product in the OnePlus 10 series for now, maybe a mid year will follow up — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 20, 2021

Adesso che ci accingiamo a scoprire la nuova generazione per il 2022, scopriamo che di top di gamma di inizio anno potrebbe essercene solo uno. Secondo un leaker di settore, infatti, i dati riporterebbero che la serie OnePlus 10 comprenderebbe un unico modello. Immaginiamo che questo sia OnePlus 10 Pro, visto che finora i leak hanno parlato esclusivamente del modello Pro. E forse il fatto che non si sia ancora mai parlato del modello standard non sarebbe un caso, alla luce di ciò.

Sempre secondo l'insider, un secondo top di gamma della serie OnePlus 10 potrebbe arrivare a metà anno. Anche perché ricordiamo che, a questo giro, la presentazione di OnePlus non si terrà in primavera come sempre fatto bensì a inizio anno.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi