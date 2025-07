Questa nuova gesture di HyperOS 2.3 porta l’AI in ogni schermata del tuo Xiaomi

Xiaomi ha iniziato il rilascio di HyperOS 2.3 a livello Global: per ora si tratta di una novità dedicata ad un numero limitato di dispositivi (e solo in alcuni mercati). In compenso tra le aggiunte troviamo una nuova gesture che porta l’AI in ogni schermata dello smartphone: ecco come funziona.

Xiaomi HyperOS 2.3 introduce una gesture per il riconoscimento dei contenuti sullo schermo tramite AI

Crediti: Xiaomi

Il nuovo aggiornamento ad HyperOS 2.3 è basato su Android 16 ed attualmente è in fare di rilascio graduale: il primo avvistamento riguarda Xiaomi 15 sia in Cina che a livello Global (in questo caso con l’update OS2.0.217.0.WOCMIXM).

Aspettando che il roll out faccia il suo corso ci sono già i primi dettagli sulle nuove funzionalità: a questo giro Xiaomi ha introdotto una nuova gesture per il riconoscimento dei contenuti sullo schermo tramite AI.

La funzione è basata su HyperAI (il pacchetto AI proprietario di Xiaomi) e per abilitarla basta accedere ad Impostazioni, Schermata Home, Navigazione di sistema e attivare le due opzioni alla voce Scorciatoie.

In questo modo è possibile identificare ciò che viene visualizzato in ogni schermata del telefono. Insomma si tratta di una novità in stile “Cerchia e cerca” di Google, ma tramite un semplice tocco e senza utilizzare strumenti di terze parti (tutto è gestito tramite HyperOS).

Come abbiamo già visto poco sopra, l’update è in rilascio progressivo quindi ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi per tutti. Intanto potete dare un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone che dovrebbero ricevere HyperOS 2.3: non è ufficiale ma sicuramente rappresenta un buon punto di partenza.