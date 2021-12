MIUI 13 cela un’opzione che rende più pulita la UI

Come vi ho detto nel video di anteprima, d'ora in avanti scopriremo novità nella MIUI 13 che non ci sono state rivelate durante la presentazione. Xiaomi ci ha abituati così: nell'evento di lancio vengono illustrate le novità principali, ma poi veniamo a conoscenza di altre modifiche minori applicate alla UI. Per esempio, forse non sapevate che dentro al nuovo major update c'è una nuova opzione di personalizzazione per rendere più leggera l'interfaccia grafica.

Xiaomi introduce un'opzione per alleggerire la UI della MIUI 13

Come annunciato dalla stessa Xiaomi, all'interno della MIUI 13 è presente quella che viene denominata la modalità “No Word”. Si tratta di una nuova feature che si aggiunge alla già nutrita lista di opzioni che gli utenti Xiaomi possono usare per personalizzare il proprio smartphone.

In poche parole, questa nuova modalità altro non è che la possibilità di nascondere il nome delle icone, ottenendo così una schermata home più pulita. Specialmente per chi utilizza il drawer e sa bene la disposizione delle icone sullo schermo, potrebbe rivelarsi utile per avere una grafica più pulita. Questa possibilità era già presente ma per vie traverse, come vi avevo spiegato in questa guida. Con la MIUI 13, invece, basterà fare un pinch-in, cliccare sul tasto in basso a destra e attivare il toggle “Don't show text“, come ci mostra questo video.

Al momento, l'unico modo per poter provare questa novità è fare affidamento al programma MIUI 13 Beta. In alternativa, dovrete attendere i primi mesi del 2022 affinché l'aggiornamento arrivi sul vostro smartphone. Vi ricordo che, oltre alla roadmap completa, Xiaomi ha annunciato i primi modelli che riceveranno la MIUI 13 Global. Mentre attendete che il vostro si aggiorni, potete averne un assaggio con gli sfondi ufficiali.

